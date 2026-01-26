為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    連2天凌晨3時集合！ 旅客跟團遊北京 倒路邊猝死

    2026/01/26 13:49 即時新聞／綜合報導
    登長城需要大量步行和攀爬。（歐新社資料照）

    跟團旅遊經常因趕行程、瘋狂踩點為人詬病，北京一名年逾六旬的男子，日前跟團到北京旅遊，導遊連續兩天要求凌晨3、4時集合出發，導致該男於行程第3天猝死。家屬隨後提告旅行社，法院近日判賠人民幣35萬元（約新台幣160萬元）。

    綜合媒體報導，事發2024年7月，江姓男子與親友參加旅行社的北京5日遊，行程第一天晚上，導遊通知次日凌晨4時15分集合前往八達嶺長城，未說明全天安排，僅告知「行程順序調整」。次日，江男爬長城時已顯露疲態，同團遊客勸他休息，他仍堅持參與行程。當日行程原計劃長城與奧林匹克公園，但導遊臨時增加自費演出和天壇公園等景點。

    行程第3天，該團又在凌晨3時15分集合出發，江男當天在徒步觀光期間暈倒，雖經送醫搶救，仍因呼吸心跳驟停離世。據搶救記錄顯示，他有高血壓病史。

    家屬認為旅行社擅自增加行程，並高強度安排及未盡救助義務導致悲劇，訴至法院索賠；對方則辯稱江男是因自身疾病猝死，且未告知病史，故不應承擔責任。法院最終判旅行社承擔次要責任，賠償人民幣35萬元。

    中國網友對此討論熱烈，有人質疑「這是啥旅行團？凌晨3點就出發。」也有網友感嘆

    ，這樣的遊玩強度，年輕人也吃不消，「不出事才怪」。

