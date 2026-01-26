鮮血流成星條旗！ 伊朗掛超大看板咒美軍：甲板上全堆滿屍體

伊朗德黑蘭廣場豎立巨型看板，描繪美軍航空母艦被炸毀且血流成河的景象，警告美國勿輕啟戰端。（美聯社）

儘管伊朗大規模示威潮看似暫時平息，但德黑蘭當局與華盛頓的心理戰卻急遽升溫。伊朗政府25日在首都德黑蘭市中心的革命廣場（Enghelab Square），揭幕了一幅巨型政治宣傳看板，內容極盡挑釁。畫面上是一艘被炸得面目全非的美國航空母艦，甲板上佈滿屍體，鮮血流入海中，竟匯聚成美國國旗的紅白條紋，藉此以驚悚的視覺語言，警告美軍切勿輕舉妄動。

這幅充滿血腥意象的看板，除了描繪美軍慘敗，角落還寫著一句警告標語：「種風得旋風」（Sow the wind, reap the whirlwind）。這句引用自舊約聖經的諺語，意在警告川普政府若主動挑起戰端，必將招致毀滅性的加倍報復。而看板所在的革命廣場，正是伊朗官方舉辦大型集會的地點，象徵意義濃厚。

川普航艦群壓境 F-15E進駐中東

面對伊朗的文宣攻勢，美國總統川普選擇直接秀出肌肉。根據《美聯社》報導，美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群正全速駛向該地區。

川普上週四輕描淡寫地表示，調動這支龐大艦隊只是「以防萬一」（just in case），「我們有一支龐大的艦隊正開往那個方向，但也許我們不需要動用它。」

與此同時，美國中央司令部（CENTCOM）也證實空軍F-15E「打擊鷹」戰機已進駐中東，強化區域戰備。

雖然伊朗境內示威活動已暫停數日，且川普聲稱德黑蘭停止處決800名示威者（遭伊朗檢察官否認），但川普並未鬆口。他警告，若伊朗膽敢輕舉妄動，美軍的報復行動將使去年6月轟炸伊朗核設施的行動「看起來像花生米一樣微不足道」（look like peanuts）。

