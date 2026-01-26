為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    曾見馬杜洛再露面 中國代表邱小琪：支持拉美和平區地位

    2026/01/26 12:21 中央社
    中國政府拉美事務特別代表邱小琪曾在美國夜襲委內瑞拉前一刻面對馬杜羅送暖，事發後低調銷聲匿跡，中國外交部對外絕口不提，最近他在北京出席活動，悄悄放上網站。（擷取自中國外交部官網）

    中國政府拉美事務特別代表邱小琪曾在美國夜襲委內瑞拉前一刻面對馬杜羅送暖，事發後低調銷聲匿跡，中國外交部對外絕口不提，最近他在北京出席活動，悄悄放上網站。（擷取自中國外交部官網）

    中國政府拉美事務特別代表邱小琪22日表示，中國堅定支持拉美和加勒比的和平區地位，願與拉方一道，繼續以團結協作應對國際風雲變幻，以互利合作共謀發展繁榮，不斷鞏固全球南方團結合作。

    美國於3日逮捕委國總統馬杜洛。而在美國夜襲委內瑞拉前一天，馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團，強調委內瑞拉與中國是兄弟情誼。

    據中國外交部官網23日發布的消息，邱小琪22日在北京應邀出席為拉美和加勒比國家駐中使團到任、離任使節舉行的招待會並致辭。

    邱小琪肯定即將離任的洪都拉斯和玻利維亞大使為發展對中關係所作貢獻，歡迎履新的智利、烏拉圭和秘魯大使並表示，中方堅定支持拉美和加勒比的和平區地位，願與拉方一道，繼續以團結協作應對國際風雲變幻，以互利合作共謀發展繁榮，不斷鞏固全球南方團結合作。

    據中方消息，拉美和加勒比使團長、多米尼克駐中大使查爾斯致辭，感謝中方支持拉美和加勒比和平區建設並表示，中方提出的四大全球倡議以及第3份「中國對拉丁美洲和加勒比政策文件」為中拉合作帶來廣闊機遇，拉方願與中方共同努力，推動中拉友好行穩致遠。

    中國去年12月10日發布第3份「中國對拉丁美洲和加勒比政策文件」，當中稱「拉美和加勒比作為一個整體，擁有獨立自主、聯合自強的光榮傳統，是世界多極化和經濟全球化進程中一支必不可少的力量」。

    在這份政策文件中，中國官方表示，中拉關係「不針對、不排斥，也不受制於任何第三方」。（編輯：廖文綺）1150126

