連4月維持高點！《產經》民調：高市早苗內閣支持率達70％

日本首相高市早苗23日宣布解散眾議院，預計下個月8日舉行投開票。根據多家日本媒體今（26）日公布的最新民調，儘管高市早苗上任未滿百日就解散眾議院，引發在野黨與部分民意反彈，但高市早苗內閣支持率仍維持高水準，不少選民對她的經濟與外交路線評價相對穩定。

根據《產經新聞》與《FNN》（富士新聞網）的最新聯合民調，高市早苗內閣支持率為70.8%，為該內閣執政以來，連續4個月維持在70%以上的高點。不過《日經新聞》與東京電視台公布的最新民調，高市早苗支持率自12月的75%下滑至67%，為高市早苗上任後首次支持率跌破70%；《共同社》的最新民調也顯示，高市早苗內閣的支持率跌至63.1%；《ANN》的最新民調則顯，高市早苗內閣的支持率暴跌至57.6％。

另據《產經新聞》指出，民調詢問對於首相高市早苗解散眾院的決定，反對的人占53%，高於贊成的40.2%；另有55.9%的受訪者表示，擔憂會因此對應對物價上漲等措施的實施帶來影響。此外，民調詢問對於高市早苗內閣公布的應對物價上漲措施，有49.4%的受訪者表示贊成，超過37.6%的反對者。

至於民調問及下月眾議院選舉預期結果，回答「執政黨超過在野黨」的受訪者佔比42.6%；其次則是回答「執政黨將與在野黨勢均力敵」，佔比36.8%；回答「在野黨超過執政黨」的佔比僅13.9%。

當被問及在眾議院選舉中投票時，會優先考慮哪些政策時，優先順序依次為：經濟政策（如應對物價上漲等措施，33.5%）、社會保障政策（如養老金和醫療保健，25.4%）、外交和國家安全政策（13.2%）、政治改革（例如減少國會議員人數和加強政治捐款，9.3%）和監管政策。

