    國際

    李在明：世界第5軍事大國 不可能保護不了自己

    2026/01/26 12:52 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明。（法新社資料照）

    在美方主張由南韓擔負軍事嚇阻北韓的「主要責任」後，南韓總統李在明24日表示，南韓的國防預算相當於北韓GDP（國內生產毛額）的1.4倍，軍事實力位居世界第五，不可能沒有自衛能力。他強調，「在不穩定的國際局勢下，自主國防是最基本中的基本。」

    綜合韓媒報導，李在明是在美國川普政府發布新的政策指引「國家防衛戰略」（NDS）報告，針對朝鮮半島局勢，進一步主張由南韓擔負對抗北韓的主要責任，美國則負責提供「關鍵但更為有限」的支持後，隨即在社群平台做出上述表態。李在明還表示，「堅定的自主國防與朝鮮半島和平，才能帶來持續的經濟成長。」

    隨著美國政府公布將北韓置於國防戰略的相對後位，並把重點放在牽制中國的新國防戰略公開後，部分人士擔憂這恐導致駐韓美軍縮減，或應對北韓的防衛態勢出現空窗，李在明的發文被視為對此予以否認，同時也被解讀為意在強調，美國的新國防戰略與南韓政府在本屆任期（至2030年）內，推動移交戰時作戰指揮權的基調基本一致。

    此前，韓美兩國於去年11月發表的安保會議（SCM）聯合聲明中，已明確指出，將於今年完成戰時作戰指揮權移交三階段驗證中的第二階段——完全運用能力（FOC）驗證。

