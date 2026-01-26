巴基斯坦商場大火增至71死77失蹤 死傷恐繼續攀升

巴基斯坦喀拉蚩商場大火，增至71死、77人失蹤。（歐新社）

巴基斯坦信德省首府喀拉蚩（Karachi）商場古爾廣場（Gul Plaza），於本月17日晚間10時許發生大火，隨著當局逐步清理火場，目前已發現71具遺體，由於還有77人下落不明，因此死傷恐會繼續攀高。

據巴國媒體《黎明報》報導，當地警方醫師賽義德（Summaiya Syed）23日更新死亡名單，共有71人罹難，目前已確認16名死者的身分，其中9人是透過DNA比對。

請繼續往下閱讀...

信德省搜救隊表示，救援人員將在建物先前無法進入的10％至15％區域內繼續搜索，希望能找到剩下的罹難者遺體，當局已宣布向死者家屬提供1000萬巴基斯坦盧比（約新台幣107萬元）慰問金。

據了解，古爾廣場起火點為1樓花店，第1通報案電話是花店老闆兒子撥打的，但火勢透過通風管道迅速蔓延開來。搜救隊認為商場內可能沒有安裝消防系統，或者是發生火災後沒有啟動。

信德省已對商場內1102間店鋪業者支付50萬巴基斯坦盧比（約新台幣5.36萬元）緊急救助金，若還有店鋪需要申請可提供文件。火災後的古爾廣場可能會被拆除重建，當局預估在2年內完成重建，在此期間將對無處落腳的商家提供支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法