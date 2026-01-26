為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    直升機強風猛襲導致日本女教師重摔死亡 美軍調查報告出爐

    2026/01/26 12:59
    美軍一架HH-60W直升機，去年4月在駐日美軍嘉手納基地附近某處小學為了活動進行著陸時，直升機旋翼颳起強風，導致一名日籍老師摔倒，送醫後不治。美軍調查報告上週出爐。圖為HH-60W直升機。（路透）

    美軍一架HH-60W直升機，去年4月在駐日美軍嘉手納基地附近某處小學為了活動進行著陸時，直升機旋翼颳起強風，導致一名日籍老師摔倒，送醫後不治。美軍調查報告上週出爐。圖為HH-60W直升機。（路透）

    美軍一架HH-60W「快樂巨人II型」直升機，去年4月在駐日美軍嘉手納基地附近某處小學進行活動著陸時，因直升機旋翼颳起強風，導致一名日籍60歲女教師摔倒，教師送醫後不治。美軍調查報告上週出爐，判定活動負責人並未掌握與直升機保持距離的空軍安全規則，加上強風將教師手中的傘被吹開，連人帶傘重摔地面而導致憾事發生。

    根據美國《星條旗報》報導，調查告報顯示，這名60歲的日本籍教師隸屬於美國國防部教育活動局（DoDEA），任教於貝克特爾小學（Bechtel Elementary School），4月22日該校舉辦「軍眷兒童月」活動，隸屬嘉手納第33救援中隊的一架HH-60W直升機於當天上午9點22分降落於接近學校的降落區，直升機所產生的旋翼氣流至少將兩名學生吹倒，所幸並未造成重傷，該名教師也被吹倒，頭部遭受嚴重創傷後送醫急救不治。

    美國空軍事故調查委員會指出，空軍安全規則規定，活動展演時直升機與觀眾至少要保持500英呎（約152公尺）的距離，然而事發當天觀眾區被安排在直升機進場與降落區域僅80至160英呎（約24至48公尺）的3個區域內，該名教師距離直升機最終進場路徑僅不到85英呎（約26公尺）。

    負責劃設觀眾區的專案人員與降落區負責人員指出，他們並不知道相關距離規定，報告指出，此事件牽涉一連串規劃失誤，包括過度仰賴過往經驗、觀眾位置不明確、核准文件相互矛盾，以及監督權責分散等問題。

    此外，教師用左手夾著的雨傘也是致命因素之一，當時直升機的氣流使得強風吹襲，強風導致雨傘打開後，教師頓時失去平衡，頭部撞向水泥步道，頭部傷害遠比一班跌倒還嚴重。調查人員估算，當時教師承受的平均風速達每小時46公里，相當於6級陣風。

    下轄涉事單位的美國空軍第18聯隊表示，美國空軍將以更嚴格的安全標準與作業程序防止類似事故再度發生，「我們向罹難者、她的家人以及所有受到這起悲劇影響的人致上最深切的哀悼」。

