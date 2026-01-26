工廠阿姨把嘴縫反了！「哭哭馬」醜到爆紅 中國社畜看哭：根本是我

中國義烏市場熱銷的「哭哭馬」玩偶，因生產瑕疵導致嘴巴縫反，意外成為2026馬年爆款。（路透）

農曆馬年將至，中國義烏批發市場出現一款奇特的「現象級」爆款商品。一隻原本設計為喜氣洋洋的紅色絨毛馬，因工廠工人縫紉疏失，不小心將嘴巴「縫反了」，導致原本上揚的微笑曲線，變成了嘴角下垂的委屈哭喪臉。沒想到這美麗的錯誤竟意外擊中當代中國年輕人的心，這隻被戲稱為「哭哭馬」的玩偶，瞬間成為反映對岸高壓職場現狀的療癒神物。

據《路透》報導，這款玩偶源自義烏一家名為「開心姐姐」的店鋪。店主張火清（譯音）透露，起初發現工人將嘴巴縫反時，曾主動向拿到貨的客戶提出退款，但令人意外的是，客戶不僅拒絕退貨，甚至沒多久後，這隻表情憂鬱、眼神閃躲的「瑕疵馬」照片就開始在中國社群網路上瘋傳，訂單如雪片般飛來。

請繼續往下閱讀...

醜萌經濟發威 完美詮釋「社畜」心聲

這股風潮反映了中國年輕白領階級的集體焦慮。當地網友戲稱：「哭哭馬就是上班時的我，笑臉馬則是下班後的我。」這種頹喪、厭世的表情，被認為完美詮釋了中國長工時與職場壓力下的無奈心境。這也呼應了近年興起的「醜萌」（Ugly-cute）經濟，如同泡泡瑪特（Pop Mart）旗下的Labubu一樣，越怪誕越有人愛。

面對店門口被搶購一空的貨架，店家已決定「將錯就錯」，繼續量產這款原本被視為瑕疵品的玩偶。店主張火清直言：「我們會繼續賣，這隻哭哭馬真的非常符合現代打工人的現實。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法