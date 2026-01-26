暗夜暴雪墜毀跑道濃煙狂冒 美國緬因州小客機8人生死未明

美國緬因州班戈國際機場證實，當地時間25日晚間發生一起飛機墜毀事故。（圖擷取自「WABI TV5」臉書粉專）

美國緬因州班戈國際機場（Bangor International Airport）證實，當地時間25日晚間發生一起飛機墜毀事故。機場指出，1架小型客機在機場跑道起飛不久，因不明原因墜毀，現場冒出滾滾濃煙，機上8名乘客目前生死不明，機場已將緊急關閉跑道，並出動大規模救援隊趕往現場。

綜合外媒報導，這起事件發生在25日晚間8點左右，地點則是位於緬因州東部的班戈國際機場。報導指出，機場官方在晚間8點25分透過臉書發文證實事故發生，並提到機場正在針對這起事件進行調查，第一線救援人員已在現場評估狀況，同時提到機場跑道因這起事故關閉，呼籲民眾暫時避開該區域。

另據當地電視台WABI-TV拍攝的畫面，事故現場降下大雪，跑道則冒出明顯濃煙，大批消防出與救援車待在跑道上待命。報導指出，緬因州東北部正遭遇一場大規模暴風雪侵襲，儘管當地氣候條件惡劣，但目前尚未有單位確認是大雪造成事故發生的主因。

美國聯邦航空管理局（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）接獲事故通報後，將聯合展開調查。根據FAA初步調查，失事飛機是1架私人小客機，機型為「龐巴迪挑戰者600」（Bombardier Challenger 600），當時機上載有8名機組人員與乘客。

