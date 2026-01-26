為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗總統之子呼籲解除網路封鎖 避免激化民怨

    2026/01/26 12:01 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗總統裴澤斯基安之子尤瑟夫表示，伊朗應解除網路限制，避免進一步激化民怨。（法新社）

    伊朗總統裴澤斯基安之子尤瑟夫表示，伊朗應解除網路限制,避免進一步激化民怨。（法新社）

    面對伊朗民眾持續的示威，伊朗選擇切斷網路以限制資訊傳播。對此伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）之子尤瑟夫（Yousef Pezeshkian）表示，伊朗應解除網路限制，避免進一步激化民怨。

    根據《衛報》報導，目前伊朗政權高層針對繼續封鎖網路的政治風險展開爭論。尤瑟夫強調，繼續封鎖網路只會加劇民眾不滿，並擴大民眾與政府之間的鴻溝。

    尤瑟夫聲稱，抗議活動相關暴力事件影片遲早都會被曝光，而關閉網路解決不了任何問題，只是將問題拖延。

    尤瑟夫強調，伊朗切斷伊朗網路的風險，遠大於恢復網路後再次爆發示威的風險。他主張，安全機構必需在網路存在的情況下確保安全，因為網路是生活必需品。

    尤瑟夫發表與父親相同的言論，稱抗議活動演變成暴力事件是與外國有關聯的團體所為。但他補充，伊朗安全和執法部隊可能犯了錯誤，此問題必需得到解決。

    伊朗電腦貿易組織表示，網路中斷每天造成2000萬美元（約台幣6.2億元）的損失。卡車司機也說，缺乏電子文件讓過境變得困難。

    另外伊朗封鎖網路措施使抗議死亡人數調查較為困難。總部位於挪威的非政府組織「伊朗人權」表示，最終死亡人數可能高達2萬5000人，還有數千人仍被拘留。

