心梗搶救無效！南韓前總理李海瓚驟逝 李在明：痛失民主導師

南韓前總理李海瓚本月25日在越南去世，享壽73歲。（路透資料照）

南韓前總理、直屬總統的統一政策諮詢機關「民主和平統一諮詢會議」首席副議長（副主席）李海瓚25日在越南去世，享壽73歲。南韓總統李在明同天表達哀悼稱，「大韓民國失去了民主主義歷史上的偉大導師。」

韓聯社報導，「民主和平統一諮詢會議」證實，李海瓚近日為出席諮詢會議亞太地區指導委員會會議，訪問越南胡志明市，23日突然病倒並被送往醫院，於當地時間25日下午2時48分（台灣時間25日3時48分）左右身亡。

「民主和平統一諮詢會議」透露，李海瓚因心肌梗塞在當地接受心臟支架手術，但病情未好轉，最終仍不幸身亡。目前家屬正與相關單位就李海瓚遺體運回南韓、葬禮等事宜展開溝通協調。

李海瓚曾7次當選南韓國會議員，外界多認為他是李在明的「政治導師」。2004至2006年期間，李海瓚擔任南韓第34任國務總理；去年10月則獲任命為「民主和平統一諮詢會議」首席副議長。

李在明25日在臉書發布貼文表示，對李海瓚逝世不勝悲慟，代表大韓民國國民向家屬表達深切哀悼。李在明評價李海瓚稱，其致力於捍衛並弘揚民主價值；提出「地方均衡發展」推動首都圈與地方共同發展；堅持兩韓統一的信念，畢生探索和平之路。

李在明表示，「大韓民國將繼續推動民主主義、和平統一和國家均衡發展的進程，銘記故人（李海瓚）留下的政治遺產，願他放下心中的重擔安息。」

