譏盟軍在阿富汗躲後方遭譴責　川普改口英軍英勇戰士

美國總統川普針對阿富汗戰爭期間北大西洋公約組織部隊所作評論遭到英國首相施凱爾形容為「侮辱且令人震驚」。川普隔天改口，盛讚英國士兵「英勇」，強調他們是戰士。

路透社報導，川普日前指稱歐洲部隊在阿富汗「避開前線」，在英國和歐洲各國引起公憤。

阿富汗戰爭期間英國有457名軍人陣亡，為自從1950年代以來傷亡最慘重的海外戰爭。在戰鬥最激烈其中幾年間，英國領導盟軍在阿富汗最大、最具挑戰性的海曼德省（Helmand）作戰行動，同時也是美國在伊拉克的主要盟友。

川普在真實社群（Truth Social）寫道：「偉大且非常英勇的英國士兵將永遠與美國同在！在阿富汗有457人陣亡，許多人重傷，他們是最傑出戰士之一。這是一種堅不可摧的連結。」

「週日太陽報」（The Sun on Sunday）報導，英國國王查爾斯三世（King Charles III）對川普最初談話的關切已經傳達給川普。川普去年訪英時曾表達對這位君主的敬意。白金漢宮則對報導不予置評。

一向避免公開直接批評川普的施凱爾（Keir Starmer）也對川普說法罕見強烈回應。

英國首相辦公室發出聲明表示，首相昨天已與川普就此通話。

聲明指出：「首相強調，英美兩國英勇的士兵曾並肩在阿富汗作戰，許多人永遠無法返家。我們絕不能忘記他們的犧牲。」

英國和其他地方退伍軍人譴責川普22日在福斯財經新聞網（Fox Business Network）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目中的談話。他當時聲稱美國「從未需要」跨大西洋聯盟北大西洋公約組織（NATO），並指控盟國在阿富汗作戰時「有點避開前線」。

曾兩度在阿富汗服役的查爾斯三世么子哈利王子（Prince Harry）在聲明中說：「這些犧牲值得我們以誠實與尊重的態度去談論。」（編譯：何宏儒）1150126

