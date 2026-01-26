為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊斯坦堡垃圾箱驚現無頭女屍　點燃土耳其怒火

    2026/01/26 04:36 中央社

    土耳其媒體今天報導，第一大城伊斯坦堡一個垃圾箱內夜裡發現一具雙腿也遭到割下的無頭女屍，點燃婦女團體怒火。

    法新社報導，根據土耳其多安通訊社（Dogan Haber Ajansi），這具屍體被包裹在床單裡，棄置西西里區（Sisli）一個垃圾箱內，一名拾荒者昨晚尋找可回收物品時發現。

    調查人員確認死者為37歲烏茲別克女性。

    他們當下並未找到被害人頭顱和雙腿，但在檢視監視器畫面時，發現兩名男子在另一垃圾箱丟棄一只行李箱。該行李箱內有何發現暫不得而知。

    多安通訊社報導，警方於數小時後在伊斯坦堡機場逮捕同為烏茲別克籍、正企圖出境的兩嫌。警方後來又逮捕第3名嫌犯。

    婦女權益團體對此案件表達憤怒，呼籲民眾參加在伊斯坦堡和安卡拉舉行的抗議遊行。

    根據非政府組織提供的畫面顯示，大批群眾在西西里區奧斯曼貝（Osmanbey）地鐵站集合，手持寫有「停止男性暴力」、「我們要求為被殺害女性伸張正義」和「移民女性並不孤單」等標語及布條。

    高喊「女性不會再沉默」口號的隊伍遊行至女子遺體發現地點。參與示威人數估計超過千人。

    土耳其並未統整女性命案的官方數據，相關資料多由婦女團體根據新聞報導中的命案和其他可疑死亡案例進行彙整。

    根據「我們將停止殺害女性平台」（Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu）統計，土耳其去年有294名女性遭到男性殺害，另有297名女性死因可疑。（編譯：何宏儒）1150126

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播