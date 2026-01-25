為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    嚴寒奪命援助受限 阿富汗災民亟盼國際伸援手

    2026/01/25 23:29 中央社
    阿富汗有多個省分遭遇嚴重暴風雪與極端低溫，民眾生存面臨挑戰。（法新社）

    阿富汗有多個省分遭遇嚴重暴風雪與極端低溫，民眾生存面臨挑戰。（法新社）

    過去一個月來發生在阿富汗的極端惡劣天氣，至今已造成近80人死亡，逾百人受傷。首都喀布爾居民希望國際援助組織儘快提供援助；然受制於塔利班政府至今未被多數西方政府承認，許多國際援助作業也受到各種阻礙。

    近一個月來，阿富汗有多個省分遭遇近年來最嚴重的冬季暴風雪與極端低溫，災情主要集中在中部高地、東北山區和北部數省。部分地區積雪厚度甚至超過1公尺，氣溫低於攝氏零下20度，許多道路因雪雨中斷且通訊癱瘓，以及偏遠村莊孤立無援，導致多人傷亡。

    一名居住在首都喀布爾的阿富汗民眾埃爾哈姆（Elham），25日透過通訊軟體WhatsApp告訴中央社記者，有許多在過去40年躲避國內戰亂而逃至巴基斯坦或伊朗的阿富汗難民，近期都被強迫遣返回國，回國後只能住在臨時帳篷，甚至露宿街頭。

    埃爾哈姆進一步說，阿富汗有眾多房屋建於山區和山谷中，但都是用泥土和黏土建造，遇到這次豪雨很快就被沖塌並完全損毀。

    此外，埃爾哈姆還說，相較於過去幾天山區的酷寒，位於東部的喀布爾今天天氣和生活還算正常。然而，阿富汗農村地區極度欠缺醫療設施，加上許多道路因積雪封閉，村莊居民的生活嚴重受困。另一方面，貧窮現象普遍存在阿富汗，許多阿富汗人正暴露在寒風暴雨中，缺乏食物和交通工具，生活陷入困境。

    聯合國與多個國際援助機構日前已提出警告，預計阿富汗在2026年會面臨嚴峻的人道危機。

    埃爾哈姆感嘆，雖然本身已面臨經濟困境的阿富汗政府正盡力向村莊居民提供協助，但這些努力遠遠不足。更甚者，由於目前的塔利班政府並未獲得國際社會的正式承認，埃爾哈姆認為，這是國際援助受阻的主因。

    根據美國國會官方網站Congress.gov 去年3月7日發文指出，2021年8月塔利班接管阿富汗後，美國隨即凍結阿富汗中央銀行放在美國的約70億美元資產，理由是塔利班「不具合法權利」使用這筆資金。

    多數西方國家與聯合國至今未正式承認塔利班為合法政府的部分原因是，難以認同塔利班在女性權利及人權等問題上的立場。

    聯合國去年9月在官方網站發文指出，國際援助在阿富汗確實面臨結構性挑戰，因為援助必須繞過塔利班政府，導致救援協調作業冗長複雜；且塔利班對國際援助組織的部分工作人員（尤其是女性）設限，也使援助工作難以全面運作。

