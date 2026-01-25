張又俠落馬 汪浩引官媒分析：核心不在貪腐而在權力

中共中央軍委副主席張又俠證實遭查落馬。（美聯社）

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日證實因涉嫌嚴重「違法違紀」遭調查，成為最新一批遭整肅下台的解放軍高層。對此，作家汪浩引用中共官媒的社論，並分析「習近平為什麼抓張又俠？」

《解放軍報》社論稱，張又俠及劉振立「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎」。

汪浩在臉書分析，「習近平為什麼抓張又俠？」從《解放軍報》社論的定性語言看，真正的核心並不在貪腐，而在權力。將「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」置於所有指控之首，政治分量遠高於經濟問題，等同宣告「張又俠被視為觸碰了最高指揮權邊界的人」。

汪浩指出，在中共語境中，「危害黨對軍隊絕對領導、動搖執政根基」意味著制度性威脅，而非個人失德；「影響軍委班子形象威信、衝擊政治思想基礎」，則是在為高烈度清洗鋪設正當性。這是一套典型的政治升級敘事，先將人定性為破壞秩序者，再以維護秩序之名徹底清除。

「為何是張又俠？」他解釋，關鍵不在是否反對，而在是否「完全可控」。他長期橫跨裝備、人事與作戰環節，具備獨立威望與網絡影響力；在權力高度個人化的體制中，這種能力本身即被視為風險。當戰備資訊、裝備效能與決策回饋層層失真，最高領導者更傾向以清人止險，而非修補制度。

汪浩說，結果是治理讓位於忠誠測試，專業讓位於政治表態。短期或可消除不確定性，長期卻削弱信任、扭曲決策。「這段判詞，不只是對張又俠的處置，更是當下共軍軍權運作方式的自白」。

