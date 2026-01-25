為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    明尼蘇達州示威者遭槍殺 家屬：他想讓世界變更好

    2026/01/25 22:49 中央社
    亞歷克斯·普雷蒂在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市被美國移民執法人員試圖拘留時遭槍擊身亡。（法新社）

    亞歷克斯·普雷蒂在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市被美國移民執法人員試圖拘留時遭槍擊身亡。（法新社）

    一名美國男性昨天在明尼蘇達州明尼阿波利斯遭聯邦移民執法官員擊斃，這名受害者在當地退伍軍人醫院擔任加護病房護理師，家屬表示他「期盼為這個世界帶來改變」。

    法新社報導，受害者是37歲的普雷蒂（Alex Pretti），他與移民官員在路上發生衝突時遭開槍擊斃。

    這是明尼阿波利斯（Minneapolis）近期第二起平民遭開槍身亡事件。不到3週前，移民暨海關執法局（ICE）官員在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

    普雷蒂是出生於伊利諾州的美國公民。與古德一樣，法院紀錄顯示他沒有犯罪紀錄，家屬也表示，除了幾張交通罰單外，他從未與執法單位有過其他互動。

    這起事件再度引發民眾抗議和地方官員強烈不滿。官員駁斥川普（Donald Trump）政府迅速聲稱普雷蒂企圖傷害聯邦探員一說。案發當時，普雷蒂正在參加反對大規模移民鎮壓的抗議行動。

    普雷蒂父母昨天稍晚發表聲明說，普雷蒂是「充滿愛心的人，他深切關懷家人朋友」，也深切關懷他在退伍軍人醫院照顧的病患。

    他們並表示，「亞力克斯（指普雷蒂）期盼為這個世界做出改變，可惜他無法親眼看到自己發揮的影響力」。

    明尼阿波利斯退伍軍人醫院感染科主任、普雷蒂同事德雷孔亞（Dimitri Drekonja）說，普雷蒂「秉性善良、樂於助人」。

    川普政府官員企圖將普雷蒂定調為暴力攻擊者，該說詞似乎遭到一段在美國媒體廣傳的影片推翻；該影片尚未經過法新社核實。

    美國國土安全部表示，這名男子是持有9mm半自動手槍「靠近」美國邊境巡邏隊（USBP）人員時遭到開槍擊斃。

    家屬表示，普雷蒂的確擁有手槍，也持有明尼蘇達州攜帶隱藏式手槍的許可，但他們從未見過普雷蒂帶槍在身上。

    普雷蒂父母呼籲社會大眾「澄清關於我們兒子的真相，他是善良的人。我們為此感到心碎和憤怒」。

    一名示威者在燭光守夜活動中擦拭眼淚，悼念當天早些時候在明尼阿波利斯被槍殺的37歲男子亞歷克斯·普雷蒂。 （美聯社）

    一名示威者在燭光守夜活動中擦拭眼淚，悼念當天早些時候在明尼阿波利斯被槍殺的37歲男子亞歷克斯·普雷蒂。 （美聯社）

