    首頁 > 國際

    美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府

    2026/01/25 22:42 中央社
    亞歷克斯·普雷蒂在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市被美國移民執法人員試圖拘留時遭槍擊身亡。（路透）

    亞歷克斯·普雷蒂在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市被美國移民執法人員試圖拘留時遭槍擊身亡。（路透）

    美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。

    法新社報導，美國國土安全部（DHS）在槍擊事故後表示，普雷蒂（Alex Pretti）當時「手持一把9mm半自動手槍，接近美國邊境巡邏隊（USBP）官員」，當官員試圖解除他的武裝時，他「激烈抵抗」。

    美國政府官員未說明普雷蒂當時是否持槍。但美國國土安全部在社群媒體X張貼一把手槍的照片，據稱這把手槍是在普雷蒂身上找到。

    美國國土安全部在X寫道，嫌犯也攜帶兩個彈匣，且沒帶身分證明，似乎想對執法人員造成最大傷害，並屠殺他們。

    然而，美國媒體廣泛流傳的影片顯示，普雷蒂當時手裡拿著手機，在積雪街道上拍攝執法人員，並且指揮交通。

    根據上述影片，在一名執法人員將一名女性示威者推倒在地後，普雷蒂上前擋在兩人之間，隨即執法人員對他的臉噴射化學刺激噴霧。

    數秒之後，一名灰衣執法人員似乎從普雷蒂的腰部取出某物，當時他跪在地上身體前傾，執法人員壓在他身上，隨即對他開槍。

    一段影片顯示，普雷蒂毫無反應地躺在地上，可以聽見一名男子說：「槍在哪裡？」法新社尚無法確認這些影片的真實性。

    普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。

