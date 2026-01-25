降低對中國關鍵礦物依賴 川普政府斥資505億元入股USARE

美國政府將斥資約16億美元，取得上市企業「美國稀土公司」（USARE）10%股權。開採礦物示意圖。（美聯社檔案照）

美國將斥資約16億美元（新台幣505.3億元），取得上市企業「美國稀土公司」（USARE）10%股權，這是川普政府為了降低對中國依賴，並鞏固國內關鍵礦產供應而進軍民營企業的最新舉動，也是在關鍵礦產領域的最大投資。

英國《金融時報》報導，市值達37億美元（新台幣1168.4億元）的USARE，總部位於奧克拉荷馬州，控制美國大量的重稀土礦藏。知情人士透露，美國政府的投資和另一項10億美元（新台幣315.8億元）的私人融資協議，預計將於26日宣布。

美國政府將以每股17.17美元（新台幣542.2元），取得USARE共1610萬股股票和另1760萬股認股權證。美國政府將支付2.77億美元（新台幣71.7億元）購買這些股權，以USARE目前每股24.77美元（新台幣782.2元）的股價計算，從這些股權和認股權證獲得的隱含收益為4.9億美元（新台幣154.7億元）。

USARE也將從美國政府獲得13億美元（新台幣410.5億元）的優先擔保債務融資，這筆資金來自於2022年通過的「晶片與科學法案」為美國商務部設立的融資機制。美國商務部1名官員表示，該部已直接與USARE完成了這筆交易。

隨著美國總統川普21日表示，他已與北約組織（NATO）達成共同開發格陵蘭關鍵礦產資源的「永久性」協議框架，投資人對關鍵礦產股票重燃興趣後，美國商務部晶片辦公室與USARE的談判進展迅速。但知情人士透露，與USARE的協議與格陵蘭無關。

USARE已另行聘請華爾街業者建達公司（Cantor Fitzgerald）進行融資，目標是籌集逾10億美元新股權融資金。現任商務部長盧特尼克曾擔任建達公司執行長，但在去年進入川普政府後就將公司交由其兩名兒子掌管。

與USARE達成的這筆交易，是川普政府為了鞏固關鍵礦產供應而進軍民營企業的最新舉動。2025年川普政府至少投資了6家礦業公司，包括MP Materials、Trilogy Metals和Lithium Americas。今年1月，美國戰爭部也斥資1.5億美元（新台幣47.4億元）入股路易斯安那州鎵生產商Atlantic Alumina。

