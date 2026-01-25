紐時：習近平加強整肅共軍 專家指短期內攻台機率降

中共中央軍委副主席張又俠落馬，引發國際關注。（美聯社）

中共中央軍委副主席張又俠落馬，紐時指出，這是習近平整肅解放軍菁英以來最驚人的一次行動升級，專家稱習近平需時間培養可信賴的新一代軍官，短期內攻台機率降低。

中國官方昨天宣布，張又俠及中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。

在張又俠與劉振立實質上遭到拔除後，中共中央軍委會目前僅剩兩名成員，亦即主席習近平本人和負責整肅軍隊的張升民。2022年習近平任命的6位軍委成員中，如今只剩張升民一人還在。

「紐約時報」（The New York Times）指出，張又俠在中國軍事指揮體系的地位僅次於國家領導人習近平，他的落馬堪稱習近平多年來根除軍隊高層腐敗與不忠行動中最為嚴厲的一步。再加上張又俠一向被認為是習近平的親信，兩人相識數十年，因此更讓外界震驚。

談到張又俠被查，專研中國菁英政治的美國中央情報局（CIA）前分析家強生（Christopher K. Johnson）表示：「在中國軍事史上，此舉前所未見，這等於是最高指揮階層全滅。」

強生現為諮詢公司中國策略集團（China Strategies Group）總裁，他表示，習近平似乎認定軍中問題根深蒂固到他無法相信高層能自行解決，必須寄望全新一代的軍官，「尋找沒被汙染的一批人」。

他說：「即使是小時候的友人張又俠都被整肅，顯示習近平反腐熱度無上限。」

最近幾天已有傳聞稱張又俠、劉振立可能惹上麻煩，原因是官媒報導暗示他倆缺席中共某場會議。不過張又俠過去也曾數度消失在公眾視野，而且中共證實某高官被查前，此人通常會一連數月沒公開露面。結果中國國防部昨天就通報張又俠、劉振立遭立案審查調查。

台灣國防安全研究院學者蘇紫雲受訪時指出，當局這麼快就公布張又俠被查，似乎意在替習近平止血，避免損害進一步擴大，然而現在一位看似打不倒的指揮官被拔，「對解放軍內部士氣可能是一大打擊」。

研究機構蘭德公司（RAND）的政治學者梅姍姍（Shanshan Mei，音譯）則表示，張又俠、劉振立是解放軍負責實際作戰任務的兩大最高指揮官，如今雙雙落馬，將使經驗出現斷層。

她說：「目前最高層級沒人具備作戰經驗，或者是負責訓練及演習。」

現年75歲的張又俠原本被認為能倖免於習近平持續擴大的整肅行動。兩人的父親都是毛澤東時代革命老兵，私下相識。而且按慣例退休年齡是70歲左右，習近平已讓張又俠續任到遠超這個歲數。

蘇紫雲表示，看來習近平對指揮官可信度的擔憂，終究超越與張又俠的私人情誼，「我認為這反映出習近平個人的不安全感，而這也是他整肅軍隊的重要因素」。

自2023年以來，中國接連發生一波波最高指揮官、軍官及軍工企業主管被撤職調查的事件，有些人甚至是悄然消失，官方沒做任何解釋。

起初整肅對象為掌控中國多數核彈頭及許多常規飛彈的火箭軍，後續又擴及海軍將領、各戰區軍事指揮官及軍委成員。

被鎖定的高階軍官，多數亦是自2012年習近平上台以來，為兌現肅貪承諾而親自提拔。然而經過十年，他似乎認定連自己屬意的一些親信也被軍中貪腐汙染，而過往這類貪腐問題經常是跟收賄換取合約或升遷等問題有關。

整肅對軍方衝擊之巨，可從去年一場中共中央委員會會議中看出。根據美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）統計，2022年44名軍方委員獲任命進入該委員會，其中29人、約2/3已遭整肅或下落不明。

分析家曾說，習近平似乎認為長期來看，整頓軍方有助抑制貪腐、提升忠誠度及實現對台灣施壓等目標，但以目前或未來幾年來看，整肅導致的動盪可能令習近平對指揮官是否準備好作戰更沒信心。

蘇紫雲說：「這是一種兩難境地。他（習近平）想先剷除所謂的貪腐分子，但對解放軍來說，清除掉這些高層軍官，代表豐富的經驗一併流失。」

張又俠是少數擁有豐富戰鬥經驗的中國指揮官之一。身為將軍之子，他在1979年中越戰爭前線嶄露頭角，之後升任負責武器採購的總裝備部部長，2017年獲習近平提拔進中央軍委。

專研共軍的前CIA分析家卡佛（John Culver）在中國當局公布張又俠落馬前接受訪問。他說：「張又俠有實戰經驗，而且是僅存少數有實戰經驗的人之一，這使他更有分量，至少是在習近平眼中。」

但分析家猜測，張又俠曾任裝備部門首長，可能為他今日落馬埋下種子。該部門因掌控軍火合約，被認為是腐敗溫床，包括前國防部長李尚福在內，其他從該部門晉升的將領也被整肅。

習近平可能需要數年或更長時間，才能培養出值得信賴的新一代軍官，也必須填補中央軍委空缺。

蘇紫雲說：「要重建這些指揮鏈，可能得花費他5年或者更久。短期內攻擊台灣的機率降低。」

