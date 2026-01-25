為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    每日抽獎造就9名百萬富翁 泰國為泰黨政見引熱議

    2026/01/25 19:42 中央社
    為泰黨總理候選人尤德查南23日在曼谷造勢。（美聯社）

    為泰黨總理候選人尤德查南23日在曼谷造勢。（美聯社）

    泰國預計2月8日舉行大選，泰國為泰黨日前拋出每日造就9名泰國公民成為百萬富翁的競選政見，引發討論，同時也被其他政黨批為民粹。不過，為泰黨辯稱，這項計畫將有助於擴大稅收，並將非正規經濟納入稅務體系。

    泰國公共電視台（Thai PBS）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，為泰黨（Pheu Thai Party）「每日造就百萬富翁」的計畫，以每天抽籤選出9名幸運的泰國公民，每人將獲得國庫支付的100萬泰銖（約新台幣101萬元）。但競選政見中未提及計畫的期限。

    根據為泰黨公布的計畫內容，其中5人是根據發票號碼抽獎得出，另4人則是從4個群體抽籤選出，這4個群體分別為個人所得稅申報者、60歲以上長者、農民和志工。

    報導指出，為泰黨首席總理候選人尤德查南強調，這項政見並非空想，而是使用納稅人的錢實施；若更多泰國民眾，如未繳納個人所得稅的農民，以及很少繳納增值稅的中小企業因此同意加入稅務體系，就能提升稅收。

    尤德查南補充，這項計畫的核心目標並非發放現金，而是透過強制企業和民眾使用正式收據或發票，建立一個全面的買賣活動資料庫，意指擁有正式收據的人才有資格參加抽獎。

    他說，透過詳細了解人們的生活、困境和物價水準，「將有助於更好地預測國內生產總值、財政收入和支出」。這將使政府能設計出最有效且更有針對性的援助計畫。

    當被媒體問及若稅收收入未達標將如何應對時，尤德查南回應，他對這項政見的可行性充滿信心，並聲稱，為泰黨已長時間研究這項計畫，包括法律和財政影響。

    不過，這項政見仍引發強烈批評，批評人士譴責這項政見鋪張浪費，屬於民粹主義，且不當利用納稅人的稅金。

    曼谷郵報報導，泰國民主黨（Democrat）黨主席、總理候選人艾比希（Abhisit Vejjajiva）表示，這項計畫幾乎不會帶來任何可持續性的益處，也無助於提振經濟。他指出，同樣的經費可以提供多達百萬人職能培訓，進而創造長期的經濟價值，而非讓少數人一夜致富。

    為泰黨由泰國前領導人塔克辛（Thaksin Shinawatra）創立，尤德查南是塔克辛的外甥，為前總理頌猜（Somchai Wongsawat）與塔克辛胞妹瑤瓦帕（Yaowapa Wongsawat）之子。

    泰國2月8日將舉行議會選舉，各政黨最多可提名3名總理候選人，選民將選出500名眾議員。眾議院區域候選人席次為400席，政黨名單席次為100席。

