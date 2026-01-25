美聯邦政府再｢斷炊｣？ICE執法第2人遭槍殺 民主黨議員嗆撤回預算

加護病房護理師普雷蒂在抗議移民執法的示威中，被聯邦探員槍殺，民眾及政治人物憤怒不已。（法新社）

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市本月第二次發生民眾遭移民執法人員槍殺的事件，不僅引爆民怨，也讓華府震動。隨著聯邦政府預算案將在本月底到期，民主黨籍議員威脅撤回支持，恐怕導致聯邦政府暌違2個月再次「斷炊」。

本月7日，ICE在掃蕩明市非法移民時，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good），但開槍的執法人員被迅速帶離現場，古德則被貼上「國內恐怖份子」標籤，引爆強烈民憤。23日，當地工會、社區等組織聯合發起大規模示威，上萬名民眾在攝氏零下20度嚴寒中上街，要求ICE人員立即離開明州，並要求追究執法人員失職，但不幸的是，這次退伍軍人事務局的加護病房護理師普雷蒂（Alex Pretti）也命喪執法槍口下。

國土安全部長諾姆將事件定調為襲擊，稱普雷蒂並非和平抗議，而是製造暴力，但她沒有說明普雷蒂在現場是否拔出手槍。明州州長華茲則稱自己從多角度觀看事發影片，認為執法人員的手段「令人作嘔」，並痛批聯邦政府不值得信任，州政府將主導事件調查，但明州警方透露，聯邦政府已阻止當地警方展開調查。

華茲事發後也與白宮聯繫，並呼籲總統川普終止在明州執行非法移民執法行動，「正如我上週所說，聯邦政府對明州的佔領早已不再是移民執法的問題，這是一場針對我們州人民的組織性暴行。今天，這場暴行又奪走一條生命」。他隨後在社群平台X發文，呼籲聯邦政府立刻將數以千計暴力且未經訓練的執法人員從明州撤離。明市市長佛雷（Jacob Frey）也怒斥，「究竟還要有多少居民、多少美國人喪生或重傷，這項行動才會停止？」

然而，川普態度強硬，反而指責州長和市長「用他們傲慢、危險和狂妄的言論煽動叛亂」。副總統范斯22日訪問明市也指責當地官員拒絕向聯邦移民執法人員提供警力支援。

就在局勢緊繃之際，維持國土安全部、五角大廈等聯邦政府大部分機構運作的撥款法案，即將於1月31日到期。共和黨握有多數的聯邦眾議院日前已通過將預算延長至9月，但聯邦參議院還未點頭。

共和黨雖同樣掌控100席的參院，但在只握53席優勢下，非得贏得部分民主黨議員的支持，才能跨越終結討論的60票程序性門檻，把法案送交表決。

隨著明尼阿波利斯市再度發生執法人員槍擊公民事件，愈來愈多民主黨議員表態將撤回支持。美國聯邦政府恐繼去年11月終結史上最長的43天停擺後，時隔2個月再度斷炊。

潛在關鍵票源之一、民主黨籍內華達州聯邦參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）表示，他不會支持目前的國土安全部預算案，並指川普政府及諾姆「讓訓練不足、動輒動用暴力的聯邦執法人員走上街頭，卻毫無問責機制」。

維吉尼亞州民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）也表示，如此殘暴的鎮壓行動必須終止，並補充說，只要川普政府持續對城市展開暴力接管行動，他無法也不會投票支持撥款給國土安全部。

