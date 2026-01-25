不只傳宗接代！人類陰莖演化「2大用途」：求偶、威懾情敵

大猩猩體型壯碩，但其生殖器官比例在靈長類中相對小。最新研究指出，人類演化出較顯著的陰莖尺寸，是為了在尚未發明衣服的漫長歲月中，發揮吸引配偶與威懾情敵的「視覺信號」作用。（路透資料照）

人類身體構造的演化始終充滿神祕。最新生物學研究發現，人類男性的陰莖尺寸相較於黑猩猩或大猩猩更長、更厚，這並非偶然。研究證實，這種生理特徵在演化長河中具備雙重戰略意義：除了作為吸引異性的「性裝飾」，更是向同性傳達戰鬥力與社會位階的「威懾標籤」。

根據科學網站《ScienceAlert》報導，由西澳大學與澳洲國立大學組成的團隊，針對800多名受試者進行測試。研究人員利用3D技術生成343組具有不同身高、體型及陰莖尺寸的模型，要求女性評估吸引力，同時由男性評估對方的「威懾力」。

這項發表於權威期刊《PLOS Biology》（公共科學圖書館：生物學）的研究指出，對女性而言，較大的尺寸、高挑身材與V形軀幹確實能提升吸引力，但存在「報酬遞減」現象，即超過一定限度後，吸引力便不再顯著增加。

驚人的發現來自男性視角。男性受試者普遍將較大的尺寸視為對手具備更強「戰鬥能力」與「性競爭力」的信號。數據進一步揭露，尺寸對女性產生的「性吸引力」強度，是其對男性產生「威懾力」的4至7倍。這意味著該器官的演化更多是為了應對女性的擇偶偏好，而非單純的武力展示。

大腦瞬間淘汰機制 男性傾向高估尺寸影響力

研究還揭示了一個有趣的心理現象：受試者在評估「較小尺寸」的模型時，反應速度顯著較快。這代表人類大腦會在潛意識中「瞬間」將相關特徵判定為缺乏吸引力或威脅性，並迅速做出淘汰結論。

此外，男性普遍存在「認知偏差」，傾向高估尺寸對女性的吸引力。研究主導者提醒，儘管尺寸具備生物信號功能，但在現實生活中，面部特徵、性格與文化標準同樣是關鍵的社交評估因素。這項研究不僅解答了困擾演化學家多年的尺寸之謎，更揭示了原始本能如何形塑當代的兩性互動關係。

最新研究證實人類陰莖演化具備「吸引配偶」與「威懾對手」雙重功能。數據顯示，男性傾向高估尺寸對女性的吸引力，這項發現揭開了長期困擾生物學家的尺寸之謎。（情境照，取自shutterstock）

