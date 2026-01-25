為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「蘇聯遺產」成死穴！百萬人零下15度受凍 專家揭烏克蘭能源危機原因

    2026/01/25 16:45 即時新聞／綜合報導
    嚴冬來襲之際，俄羅斯持續攻擊烏克蘭能源與供熱設施，導致基輔等地約百萬民眾在寒冬中失去供暖。（法新社）

    嚴冬來襲之際，俄羅斯持續攻擊烏克蘭能源與供熱設施，導致基輔等地約百萬民眾在寒冬中失去暖氣。這場人道危機，更暴露了烏克蘭沿用自蘇聯時期的集中式城市規劃在戰爭中的脆弱性。

    《BBC》報導，基輔近日氣溫降至攝氏零下15度以下，俄軍連續針對供熱與能源基礎設施發動攻擊。基輔市長克里契科指出，1月24日的最新轟炸造成近6000棟公寓失去暖氣，這已是兩週內第三次類似攻擊。

    供熱系統成為關鍵弱點，與烏克蘭城市結構密切相關。多數大城市沿用蘇聯時期的集中供熱設計，住宅並未配置獨立鍋爐，而是仰賴大型熱電廠將熱水集中輸送至社區。基輔供熱公司表示，首都「絕大多數」住宅都依賴此一系統。

    能源專家指出，戰前約有1100萬戶烏克蘭家庭使用集中供熱，遠高於採用獨立供暖的住戶數。前線城市札波羅熱亦有近四分之三居民仰賴集中供熱，一旦設施遭攻擊，數十萬人立即受影響。

    這種結構源於1950年代起的蘇聯住宅政策。當年為解決城市住房短缺，大量興建預鑄混凝土公寓，包括九層樓的「板狀大樓」與五層樓的「赫魯雪夫樓」（類似台灣的無電梯老舊公寓），搭配高效率但高度集中的熱電廠供能。獨棟住宅在城市中極為罕見。

    專家直言，這套系統原本並非為戰爭環境設計，近年俄軍改以打擊供熱設施，已成為新的施壓手段。烏克蘭政府正規劃推動社區分散式供熱，但要扭轉數十年的蘇聯式城市規劃，短期內仍困難重重。

