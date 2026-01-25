太監活更久是真的？研究揭「少生多活」：跨117物種延壽10％

大象採取「少生、長壽」的演化策略。最新研究證實，限制生育能讓哺乳類平均延壽10％，透過減少繁衍行為，將生理能量優先投入細胞修復而非大量生殖。（路透資料照）

哺乳動物的壽命與繁衍能力之間，存在一場殘酷的「能量交換」。最新科學研究證實，在物種層級上，減少生育次數或限制生殖功能，與預期壽命增加約10%有顯著關聯。這項發現不僅解釋了自然界的演化規律，也揭示了長壽背後的生理代價。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，由馬克斯普朗克演化人類學研究所領銜的國際團隊，分析了全球117個哺乳物種與71項既有研究。數據顯示，長期荷爾蒙避孕或永久性絕育，能顯著提升動物的生存年限，某些物種的延壽幅度甚至更為驚人。

請繼續往下閱讀...

生殖是最昂貴的投資 能量分配決定老化速度

研究指出，生育後代需要極大的生理投資，包括懷孕、哺乳、精子製造與育兒行為，都會消耗大量能量。演化生物學解釋，由於能量總體有限，生物體必須在「繁衍後代」與「維護自身」之間做出抉擇；當生殖壓力減輕，更多資源能被投入細胞修復。

性別在獲取長壽紅利的路徑上截然不同。對雄性而言，唯有透過閹割移除睪固酮，才能顯著延壽；這是因為睪固酮不僅耗能，更會誘發侵略與冒險行為。數據顯示，去勢後的雄性狒狒壽命增加了19%。

雌性避開「生殖週期」 免疫力增強成延壽主因

對雌性而言，任何形式的生殖抑制（如避開懷孕、哺乳與荷爾蒙週期）都有助於延壽。研究認為，生殖過程產生的龐大能量需求會削弱母體的免疫防禦；一旦生殖功能被阻斷，雌性因感染死亡的機率顯著下降。實驗中，使用避孕措施的雌性狒狒壽命竟大幅延長了29%。

儘管人體直接證據有限，但研究團隊引用歷史紀錄指出，19世紀前的朝鮮王朝太監，其平均壽命比一般男性長了約18%。然而專家強調，這屬於群體平均趨勢，不應視為個人建議。在現代女性中，非癌症因素進行的絕育手術，對壽命的影響僅約1%的微幅變動。

研究總結，生育成本是形塑哺乳類老化速度的核心。雖然生殖本質上代價高昂，但人類環境透過先進醫療、營養與社會支持，已大幅緩衝並重塑了這些生理負擔。這項大規模研究深化了人類對老化進程的理解，並揭開了不同性別在生存與繁衍間的生物邏輯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法