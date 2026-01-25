促提高軍費 美戰爭部政策次長柯伯吉近日連訪日韓

美國戰爭部長赫格塞斯（左）、政策次長柯伯吉（右）。（路透）

美國戰爭部24日宣布，戰爭部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）將於近日訪問日本和南韓。柯伯吉是戰爭部排名第三的官員，統管國防政策，被認為是主導推動盟友提高國防預算的核心人物，此行可能會直接要求盟國提高防衛經費。

日本《共同社》、《每日新聞》及南韓《韓聯社》報導，柯伯吉將於25日至27日訪問南韓，隨後前往日本。此行旨在推進總統川普提出的「以實力求和平」政策議程，並將重申印度－太平洋地區及美國與日韓同盟關係的極高重要性。

戰爭部23日甫公布川普第二任期的首份「國防戰略」（NDS）報告，呼籲美國盟友將國防開支提高到國內生產毛額（GDP）的5％，並為自身國家安全做出更多貢獻。柯伯吉此行預計將向日韓兩國說明美國的方針。

北大西洋公約組織成員國承諾滿足川普的要求，即到2035年將國防開支從佔GDP的2％提高到5％。川普一年前重返白宮後發布的首份「國家安全戰略」（NSS）報告指出，美國將倡導全球範圍的盟友和夥伴達到此一標準，而非僅有歐洲。

2022年，在川普第一任期結束後，日本決定在2027年將年度防衛經費提升一倍，達到佔GDP的2％，這在戰後日本放棄戰爭的憲法框架下，是安全政策的一項重大舉措。日本在2025年提前2年實現既定目標，並計畫在今年年底前確定新的防衛開支水準。

去年，南韓承諾將年度國防開支提高到GDP的3.5％，柯伯吉和其他美國官員對南韓政策轉變表示讚賞。23日發布的「國防戰略」報告指出，南韓有能力在關鍵、但更為有限的美國支持下，承擔起嚇阻北韓的主要責任。

