「中等強國」合作抗大國！ 加拿大總理3月訪問澳洲

澳洲總理艾班尼斯25日透露，近日與美國總統川普產生齟齬的加拿大總理卡尼，將在3月訪問澳洲並在國會發表談話。此舉凸顯，澳洲在來自美國和其他強權國家的壓力下，正繼續與所謂「中等強國」接觸。

《彭博》報導，艾班尼斯在《澳洲廣播公司》（ABC）25日播出的節目「局內人」（Insiders）中透露卡尼訪澳的消息，但並未揭露更多細節。

卡尼過去一週在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表措辭強硬的談話，警告不要受到大國的脅迫，實際上是對美國總統川普外交政策的譴責，儘管他沒有直接提及川普的名字。卡尼呼籲中等強國採取協同行動，因為「如果我們不在談判桌上，我們就成了別人的盤中餐」。

當被問及是否同意這些評論時，艾班尼斯表示，「我同意他的觀點，這與我在聯合國發表的言論一致」。他表示，澳洲在所有這些問題上都與志同道合的國家保持著密切聯繫，鑑於其在太平洋地區及亞太經濟合作組織（APEC）等多邊貿易架構中的地位，澳洲可以發揮關鍵作用。

艾班尼斯表示，國際政治格局正在轉變，中等強國的參與度愈來愈高。在當今世界動盪不安之際，我們可以在自身地區乃至全球範圍內發揮穩定作用。

