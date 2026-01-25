為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「中等強國」合作抗大國！ 加拿大總理3月訪問澳洲

    2026/01/25 14:25 編譯孫宇青／綜合報導
    川普（左）與卡尼（右）近期多次針鋒相對。（法新社）

    川普（左）與卡尼（右）近期多次針鋒相對。（法新社）

    澳洲總理艾班尼斯25日透露，近日與美國總統川普產生齟齬的加拿大總理卡尼，將在3月訪問澳洲並在國會發表談話。此舉凸顯，澳洲在來自美國和其他強權國家的壓力下，正繼續與所謂「中等強國」接觸。

    《彭博》報導，艾班尼斯在《澳洲廣播公司》（ABC）25日播出的節目「局內人」（Insiders）中透露卡尼訪澳的消息，但並未揭露更多細節。

    卡尼過去一週在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表措辭強硬的談話，警告不要受到大國的脅迫，實際上是對美國總統川普外交政策的譴責，儘管他沒有直接提及川普的名字。卡尼呼籲中等強國採取協同行動，因為「如果我們不在談判桌上，我們就成了別人的盤中餐」。

    當被問及是否同意這些評論時，艾班尼斯表示，「我同意他的觀點，這與我在聯合國發表的言論一致」。他表示，澳洲在所有這些問題上都與志同道合的國家保持著密切聯繫，鑑於其在太平洋地區及亞太經濟合作組織（APEC）等多邊貿易架構中的地位，澳洲可以發揮關鍵作用。

    艾班尼斯表示，國際政治格局正在轉變，中等強國的參與度愈來愈高。在當今世界動盪不安之際，我們可以在自身地區乃至全球範圍內發揮穩定作用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播