    國際

    好色！日本東大醫院皮膚科前主任 接受業者泡泡浴、會所招待被捕

    2026/01/25 13:36 即時新聞／綜合報導
    日本東京大學醫學部附屬醫院皮膚科前主任佐藤伸一，涉嫌多次接受業者的泡泡浴、會所招待被捕。（圖擷自「@871_oz」X帳號）

    日本東京大學醫學部附屬醫院皮膚科前主任佐藤伸一，涉嫌多次接受業者的泡泡浴、會所招待被捕。（圖擷自「@871_oz」X帳號）

    日本東京大學醫學部附屬醫院皮膚科前主任、東大醫學院研究所62歲教授佐藤伸一，涉嫌多次接受業者的泡泡浴、會所招待，換算市價約180萬日圓（約新台幣36.2萬元），警方24日依照受賄罪嫌將其逮捕。

    《讀賣新聞》報導，佐藤伸一2022年5月和「日本化妝品協會」52歲代表理事碰面後，同年9月就向大學申請舉辦「社會合作講座」，針對大麻合法成分對皮膚的效益進行研究。

    講座獲得校方批准後，代表理事於2023年2月在東京法式料理店宴請佐藤伸一，支付了15萬日圓（約新台幣3萬元）餐費，佐藤伸一接著又頻繁在東京吉原泡泡浴、銀座會所接受招待，每月大約有2次左右，單次最高花費逾10萬日圓（約新台幣2萬元）。

    講座在2023年4月開設後，由佐藤伸一確認研究方向，另名東大醫學院研究所46歲特聘副教授負責實際的研究工作，這名副教授也接受了業者招待達190萬日圓（約新台幣38.2萬元）。

    到了2024年9月，業者不堪佐藤伸一多次索討好處，向東京警視廳報案才讓這起事件曝光，講座則在2025年3月停止。業者隨後向佐藤伸一、東大提告求償4200萬日圓（約新台幣846萬元），目前仍在法院審理中。

