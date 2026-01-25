習近平拔軍頭！外媒：紅二代受挫 解放軍「指揮鏈重組」牽動台海

中共中央軍委副主席張又俠（右）去年12月22日隨同習近平（中）出席晉升上將儀式。僅僅1個月後，張又俠與劉振立（圖右側框外）於1月24日證實因涉嫌嚴重違紀落馬受查。（美聯社）

中共總書記習近平正對軍方高層發動一場自1976年毛澤東逝世以來規模最大的政治清洗。權威雜誌《經濟學人》（The Economist）分析指出，隨著軍中「一號人物」中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立24日證實被查，中共軍方的最高指揮架構已遭全面掏空，解放軍正進入自文革以來最不穩定的指揮震盪期。

75歲的張又俠身分極其特殊，不僅是習近平的兩代世交，更是軍中罕見具備1979年中越戰爭實戰經驗的將領。長期以來，張又俠被視為習近平掌控軍隊、甚至執行先前清洗行動的「保鏢」。如今連他也淪為階下囚，顯示習近平正加速剷除所有具備政治威望的傳統軍方家族勢力。

三種核心推論 揭密「老大哥」張又俠落馬誘因

《經濟學人》分析，這場震盪背後存在三種可能的機制。首先，是軍事改革交付不達標。習近平下令共軍需在2027年具備攻台能力，負責裝備發展的張又俠顯然未能達成預期進度。其次，是採購系統腐敗根深柢固。即便整肅14年，軍購領域的貪腐仍導致飛彈發射井蓋故障等實質戰力缺口。最後，則是派系權力對撞。代表「紅二代」勢力的老將，與習近平提拔的新一代忠誠派發生激烈衝突，使習近平感到權威受威脅。

目前中共中央軍事委員會已陷入空前的「權力空洞化」。原本應由約40名現役上將支撐的決策體系，在連番整肅後，軍委成員竟僅剩下習近平本人及負責紀律檢察的心腹張升民2人維持運作。五角大廈去年12月發布的國防報告也指出，這波清洗已導致解放軍內部「組織優先順序的不確定性」，並可能造成短期內的作戰效能中斷。

報導認為，這場清洗雖然確保了習近平一人的絕對掌控，卻是以犧牲解放軍的專業指揮與組織穩定為代價。大量提拔資歷尚淺或「帶病提拔」的將領，可能造成解放軍在面對複雜戰場時的致命弱點。

強軍夢背後的崩壞 解放軍未來的雙重路徑

總結來看，張又俠的倒台揭示了習近平「強軍夢」背後的系統性困境。這場發生在2026年初的政治地震，意味著與習的關係，已不再是保護傘。儘管清洗可能在短期內導致指揮鏈混亂，但《經濟學人》引述觀點指出，若習近平能藉此徹底掃除系統性貪腐，解放軍長遠而言仍有演變為更高效作戰力量的可能。這場權力豪賭的最終後果，仍有待各界觀察。

