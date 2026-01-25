新疆滑雪勝地驚魂實錄！女遊客遭「山中幽靈」雪豹撲咬滿臉是血

新疆可可托海滑雪場發生雪豹咬傷女遊客事件，引發網路熱議。（本報合成，擷取自微博）

中國新疆知名滑雪勝地「可可托海鎮」近日驚傳雪豹罕見傷人事件，一名女遊客被目擊倒在雪地上，經他人攙扶起身後整張臉滿是鮮血，畫面相當駭人，在網路上掀起熱議。

綜合中媒報導，事件發生於23日，該名女子準備步行返回飯店途中，在路邊林帶疑似脫隊，與同行友人拍照時突遭雪豹襲擊，臉部被咬傷。目擊者指出，當時雪豹潛伏在雪地中約10分鐘，隨後突然飛奔數十公尺撲向女子，等她發現時已來不及閃避。

現場畫面顯示，傷者倒臥地面，雪豹仍在一旁警戒怒視周遭；另一段影片則拍到女子滿臉是血、神情痛苦，已無法自行行走，只能在眾人攙扶下等待救援。據了解，女子遭攻擊後抱頭裝死，現場多人拿雪板逼近驅趕雪豹，才成功將她救出。隨後被緊急送往醫院治療，目前狀況穩定，暫無生命危險，後續仍需持續觀察。

然而，事發現場在過去一週曾多次監測到雪豹出沒蹤跡，紅外線監測設備在可可托海景區寶石溝一帶拍到雪豹活動畫面，而該路線正是前往雪場的必經通道之一。當地也曾提醒旅客，該區域連續拍到雪豹出沒，途經時切勿下車或靠近拍照，更不要單獨在周邊逗留行走，以免發生危險。

消息曝光後也引發社群熱議，網友紛紛表示，「其他遊客都在路邊，就她跑到林子，難道是被雪豹叼進去的？」、「發現雪豹不躲還拍照，」、「希望雪豹沒事」、「野生動物的棲息地不適合過度打擾」

