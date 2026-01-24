美限縮防衛朝鮮半島角色 五角大廈報告：由南韓承擔嚇阻北韓主要責任

五角大廈報告主張由南韓承擔嚇阻北韓的主要防衛責任。（歐新社）

美國總統川普第二任期上任後，要求各軍事盟國增加國防開支並承擔更大程度防衛。五角大廈在23日發布的政策指引「國家防衛戰略」（NDS）報告中，針對朝鮮半島局勢，進一步主張由南韓擔負對抗北韓的主要責任，美國則負責提供「關鍵但更為有限」的支持。

報告寫道，「建立在高額防衛支出、茁壯國防產業以及徵兵系統等基礎上，在美國關鍵但更為有限的支持下，擁有強大軍力的南韓具備承擔嚇阻北韓主要責任的能力」。

報告主張，「此項責任平衡的轉移，符合美國在朝鮮半島更新戰力態勢的國家利益」。藉由建立「更加強大、互惠且與彼此防衛優先更加一致的同盟關係，我們能夠為長久和平奠定根基」。

報告將北韓、中國、俄羅斯和伊朗列為美國具體威脅，「北韓對美國及其盟友南韓、日本展現出直接性的軍事威脅」、「儘管北韓大規模的常規軍力多數過時且缺乏維護，南韓仍必須對潛在的南向侵略保持警覺」。

報告提到，「北韓的飛彈能力足以利用常規、核子或其他大規模毀滅性武器打擊南韓、日本境內目標」，並強調「同時，北韓的核子能力逐漸得以威脅美國」，將北韓的核戰力定位為「在規模和技術上變得更加先進，構成對美國本土明確的核子攻擊既存危害」。

