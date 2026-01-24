推「唐羅主義」 美罕見召集逾30國軍事高層商議西半球安全

美國參謀長聯席會議主席凱恩將主持2月11日召開的34國將領峰會。（路透）

美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將於2月11日主持將領峰會，協調對抗西半球毒品販運、組織犯罪行動等事務，推動總統川普專注本土、美洲和北極地區安全，由美國主宰西半球的「唐羅主義」戰略方針。

美國國防部23日聲明宣布，「國防首長和來自34國的高階軍事代表將齊聚一堂，對普遍安全優先和強化區域合作建立共同理解」。與會者將於2月11日在華盛頓「探討強而有力夥伴關係的重要性、協調合作的持續、團結合作對抗犯罪和恐怖組織，以及削弱區域安全及穩定的外部因素等議題。」

請繼續往下閱讀...

除了美洲國家軍事代表外，五角大廈亦會邀請在西半球擁有海外領土的國家，包括丹麥、法國和英國。

「紐約時報」指出，格陵蘭問題使得美國與歐洲國家產生嫌隙，政府高層甚至為此言語交鋒，軍事領袖們則尋求隔絕在外交政治緊張之外，試圖維持軍事溝通管道暢通。監督在歐洲、非洲及太平洋軍事行動的美軍高階指揮官，也例行在海外集會中與對等軍官交流。然而，五角大廈未曾從西半球召集陣仗如此龐大的軍事要員會晤。

F-16飛行員出身的凱恩對拉丁美洲事務經驗有限，但其外交政策顧問多古曾任宏都拉斯和尼加拉瓜大使，近期更被額外任命為委內瑞拉特使。與凱恩一同出席會議的預料還有監督本土和格陵蘭防衛的北方司令部司令吉洛，以及監督拉丁美洲的南方司令部代理司令佩特斯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法