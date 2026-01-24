為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    印度出現立百病毒病例 泰國普吉國際機場加強檢測

    2026/01/24 21:16 中央社
    蝙蝠是伊波拉、SARS等數種致命病毒的天然宿主。中國一項最新研究，在雲南果園的蝙蝠體內發現了與「立百病毒」高度相關的新型病毒；示意圖。（路透資料照）

    蝙蝠是伊波拉、SARS等數種致命病毒的天然宿主。中國一項最新研究，在雲南果園的蝙蝠體內發現了與「立百病毒」高度相關的新型病毒；示意圖。（路透資料照）

    印度日前出現立百病毒病例，泰國雖沒有，但因多個觀光景點有大量印度遊客，泰國當局加強疾病監控，普吉國際機場已對來自印度的遊客加強健康檢測，而巴達雅作為主要旅遊目的地，居民和業者也對疫情感到擔憂。

    泰國民族報（The Nation）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，普吉國際機場主任蒙猜（Monchai Tanode）今天表示，他已聽取機場檢疫人員有關印度立百病毒（Nipah Virus, NiV）疫情的報告，目前正在向疾病管制部門尋求指導，以確定是否將在全國的入境檢查站實施額外的防疫措施。

    報導指出，普吉國際機場每日接待約1萬至2萬名入境旅客，來自印度的旅客是第3大來源。蒙猜說，衛生部官員正密切關注來自印度的旅客，並與鄰近的醫院協調，以確定是否有印度旅客出現疑似症狀就醫。

    另外，泰國著名觀光地巴達雅（Pattaya）是印度遊客主要的旅遊目的地之一，當地居民和業者也對疫情感到擔憂。

    今年39歲的計程車司機查猜（Chatchai Khumchum）告訴曼谷郵報，他對疫情感到擔心，但別無選擇，只能繼續載客，為了預防起見，他一直戴著口罩並勤洗手，且只吃新鮮烹調的食物。有居民則對印度疫情感到恐慌，擔心會出現類似新冠疫情的情況。

    根據台灣疾管署資料，立百病毒的自然宿主為蝙蝠，可造成多種動物（中間宿主）如豬、馬、羊、狗、貓等感染，再傳染給人類。

    人類大多數是接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等，也可能感染。

    另外，孟加拉與印度疫情均發現，立百病毒可經由接觸患者分泌物及排泄物等引起人傳人的案例。

    民族報指出，泰國尚無立百病毒病例，但當局正密切關注，建議民眾通過官方管道了解最新疫情，並強調防疫的重要性，因為該病毒致死率高，且尚無特定的治療方式或疫苗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播