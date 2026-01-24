印度出現立百病毒病例 泰國普吉國際機場加強檢測

蝙蝠是伊波拉、SARS等數種致命病毒的天然宿主。中國一項最新研究，在雲南果園的蝙蝠體內發現了與「立百病毒」高度相關的新型病毒；示意圖。（路透資料照）

印度日前出現立百病毒病例，泰國雖沒有，但因多個觀光景點有大量印度遊客，泰國當局加強疾病監控，普吉國際機場已對來自印度的遊客加強健康檢測，而巴達雅作為主要旅遊目的地，居民和業者也對疫情感到擔憂。

泰國民族報（The Nation）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，普吉國際機場主任蒙猜（Monchai Tanode）今天表示，他已聽取機場檢疫人員有關印度立百病毒（Nipah Virus, NiV）疫情的報告，目前正在向疾病管制部門尋求指導，以確定是否將在全國的入境檢查站實施額外的防疫措施。

請繼續往下閱讀...

報導指出，普吉國際機場每日接待約1萬至2萬名入境旅客，來自印度的旅客是第3大來源。蒙猜說，衛生部官員正密切關注來自印度的旅客，並與鄰近的醫院協調，以確定是否有印度旅客出現疑似症狀就醫。

另外，泰國著名觀光地巴達雅（Pattaya）是印度遊客主要的旅遊目的地之一，當地居民和業者也對疫情感到擔憂。

今年39歲的計程車司機查猜（Chatchai Khumchum）告訴曼谷郵報，他對疫情感到擔心，但別無選擇，只能繼續載客，為了預防起見，他一直戴著口罩並勤洗手，且只吃新鮮烹調的食物。有居民則對印度疫情感到恐慌，擔心會出現類似新冠疫情的情況。

根據台灣疾管署資料，立百病毒的自然宿主為蝙蝠，可造成多種動物（中間宿主）如豬、馬、羊、狗、貓等感染，再傳染給人類。

人類大多數是接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等，也可能感染。

另外，孟加拉與印度疫情均發現，立百病毒可經由接觸患者分泌物及排泄物等引起人傳人的案例。

民族報指出，泰國尚無立百病毒病例，但當局正密切關注，建議民眾通過官方管道了解最新疫情，並強調防疫的重要性，因為該病毒致死率高，且尚無特定的治療方式或疫苗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法