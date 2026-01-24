霍諾德攀101延期！奧斯卡影后隔空下戰帖「椅子攀岩」較量

奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）向霍諾德下戰帖，進行「椅子攀岩」較量。（圖擷取自IG/@netflix）

美國極限攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）原訂今（24日）挑戰徒手攀登台北101，因天候不佳延期至明（25日）上午9點。奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）得知消息後，竟隔空向霍諾德下戰帖，發起一場「椅子攀岩」較量。

Netflix官方在IG分享一段影片，只見莎莉賽隆坐在家中，直接把「椅子」當成攀岩支點，靈活翻轉、穿梭其間。她對著鏡頭向霍諾德喊話：「我的朋友，聽說你要攀登台北101，還有什麼是你不爬的嗎？」隨後透露，自己為了即將在Netflix上映的新片《巔峰獵殺》（Apex）進行過攀岩訓練，索性邀請霍諾德「就地取材」來場較量。

請繼續往下閱讀...

面對影后的公開挑戰，霍諾德也幽默接招，二話不說直接坐上椅子開爬。畫面中，他在狹小空間中嘗試翻轉、倒掛，過程中椅子一度差點失去平衡，所幸憑藉驚人的核心力量即時穩住身形，成功完成這場「居家版極限運動」。

更逗趣的是，挑戰過程中霍諾德的女兒還淡定走過、找球玩耍，彷彿早已習慣爸爸的「日常極限」。霍諾德事後也笑稱：「這真的比看起來還要難。」

