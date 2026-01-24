為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    跨年大火瑞士酒吧老闆夫婦保釋 義大利召回大使抗議

    2026/01/24 21:46 即時新聞／綜合報導
    義大利宣布召回駐瑞士大使，抗議瑞士法院准許跨年大火星座酒吧老闆夫婦（見圖）保釋。（法新社資料照）

    義大利宣布召回駐瑞士大使，抗議瑞士法院准許跨年大火星座酒吧老闆夫婦（見圖）保釋。（法新社資料照）

    義大利政府今（24）日召回駐瑞士大使，抗議瑞士法院裁決跨年大酒吧老闆夫婦交保。這對夫婦經營的星座酒吧（Le Constellation）跨年夜致命大火釀成40死、逾百人輕重傷，其中有6名死者、10名傷者是義大利人。

    《路透》報導，酒吧老闆莫雷帝（Jacques Moretti）及妻子兼酒吧合夥人潔西卡（Jessica），目前正因過失致死等罪名接受調查。法院1月9日下令拘留，但兩人本週五獲釋，保釋金為20萬瑞士法郎（約合新台幣803.2萬），他們必須每天到警局報到。

    對於莫雷帝獲釋，義大利政府在聲明中指出，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）已要求駐瑞士大使向瑞士方面表達「強烈憤慨」，並指示駐瑞士大使回國，以決定下一步行動。

    梅洛尼批評，莫雷帝重獲自由是一種「對受害者跨年夜悲劇回憶的冒犯，也是對受害者親屬的侮辱」。

    受害者的律師及親屬也說，他們難以理解法院的決定，更擔心案情證據消失。而莫雷帝夫婦的律師在聲明中說，「會繼續配合當局一切要求」。

