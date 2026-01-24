為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    恐怖瞬間全拍下！巴基斯坦婚禮遭自殺炸彈攻擊 7死25傷

    2026/01/24 20:36 即時新聞／綜合報導
    巴基斯坦婚禮因自殺式炸彈攻擊變成血腥現場，造成至少7人死亡、25人受傷。（圖擷取自X平台）

    巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省23日晚間發生駭人爆炸案，原本歡樂的婚禮慶典，因自殺炸彈攻擊變成血腥現場，造成至少7人死亡、25人受傷。

    根據《美聯社》報導，婚禮在當地知名親政府社區領袖Noor Alam Mehsud的住家舉行，當晚賓客隨著鼓聲舞動歡慶時，一名年輕自殺炸彈客突然在人群中引爆炸彈背心。爆炸威力驚人，現場瞬間陷入混亂。警方與救援人員趕抵後，立即將傷者送醫救治，多名傷者傷勢嚴重，情況危急。

    當地警察局長阿德南．汗（Adnan Khan）說，現場發現疑似自殺炸彈客遺體殘骸，目前尚無任何團體出面宣稱犯案，警方正全力釐清爆炸動機與兇手身分。

    雖然目前尚未有組織承認責任，儘管尚未有組織承認責任，但安全官員指出，不排除與巴基斯坦神學士（Tehrik-e-Taliban Pakistan，TTP）有關。TTP過去曾在巴基斯坦境內發動多起攻擊事件，自阿富汗神學士於2021年重新掌權後，其勢力被認為有所抬頭，部分成員也在阿富汗境內取得避風港。

    開伯爾-普什圖省鄰近阿富汗邊境，長年面臨極端武裝活動的威脅。分析人士指出，武裝攻擊頻繁發生，當地安全與民生狀況長期處於高度風險之中。

