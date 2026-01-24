張又俠違法違紀受查 中共20大以來30名上將落馬或失蹤

中共中央軍委副主席張又俠。（美聯社）

中國人民解放軍2號人物、中共中央軍委副主席張又俠及軍委聯合參謀部參謀長劉振立等兩名陸軍上將，24日證實因違法違紀受查，標誌著中國國家主席習近平，對軍隊貪腐和不忠行為的打擊進一步升級。

據了解，從2022年中共第20次全國代表大會（20大）以來，共軍已有16名上將落馬、14名上將失蹤。有分析指出，習近平整肅張又俠旨在向軍隊施壓，促使其提高表現和紀律，以實現明年建軍百年的目標。

在去年10月底的中共中央委員會第四次全體會議（四中全會）前夕，中國國防部宣布開除9名上將黨籍和軍籍，包括時任軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華，軍委政治工作部常務副主任何宏軍、軍委聯合作戰指揮中心常務副主任王秀斌、東部戰區司令員林向陽、陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、火箭軍司令員王厚斌、武警部隊司令員王春寧等，當中除了王厚斌外，其他8人皆為中央委員，使得四中全會的軍方中央委員缺席率高達63%。

在2024、2023年間，官方也公布5名上將落馬，包括兩任國務委員兼國防部長李尚福、魏鳳和，兩任火箭軍司令員周亞寧、李玉超。魏鳳和是火箭軍首任司令員，加上去年10月的王厚斌，火箭軍四任司令員無一倖免。火箭軍、軍委裝備發展部堪稱「重災區」，應是涉及工程承包、軍備採購弊案。近一年整肅重心則轉到政工系、東南系，包括何衛東、苗華均出身南京軍區，王春寧、林向陽、王秀斌、秦樹桐均曾在南京軍區服役。苗華則掌握高階將領升遷大權，出事者亦有不少其門生舊識。

據統計，自中共20大以來，共軍已有16名上將落馬，除了上述人士以外，還包括空軍司令員丁來杭在2023年底被撤銷全國人大代表職務。官方公布名單以外，另有14名上將「失蹤」，包括東部戰區政治委員劉青松、南部戰區司令員吳亞男、西部戰區司令員汪海江、北部戰區司令員黃銘、中部戰區政委徐德清、陸軍司令員李橋銘、海軍司令員胡中明、火箭軍政委徐西盛和徐忠波、武警部隊政委張紅兵、中央軍委裝備發展部部長許學強、中央軍委政法委書記王仁華、戰略支援部隊司令員巨乾生，和信息支援部隊政委李偉等。

在張又俠和劉振立出事前，台灣國防安全研究院研究員沈明室就曾向「大紀元時報」預告，從中共20大三中全會以來，中共高層內鬥的情況就在加劇，在今年3月的人民代表大會、人民政治協商會議「兩會」前，可能還有一波高層權力鬥爭，這與明年中共21大前的權力安排有關。他分析，共軍現在各軍種的司令員和政委，只有兩三人補上，其餘都還是代理，一旦國際和國內情勢變化，可能會造成混亂。

