張又俠、劉振立遭整肅 周軒：習近平軍方大清洗到最高潮

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因涉嚴重違法違紀遭調查，是中國最新一批遭整肅落馬的解放軍高層。對此，政治工作者周軒表示，「至此，習近平對軍方的大清洗進行到最高潮」。

周軒在臉書發文表示，張又俠作為軍委排名第一的副主席，長期被視為習近平最堅實的盟友及穩定局勢的「定海神針」，張習兩家更是世交，張又俠的父親張宗遜與習近平的父親習仲勛，從抗戰後期到解放戰爭時期，兩人一個是司令員、一個是政委，打了好幾場仗，張還是目前解放軍中少數有實戰經驗的將領，1979年共軍「懲越戰爭」和1984年「老山戰役」，他都曾親身經歷，至於劉振立也是另一個打過中越戰爭的高層軍官。

周軒說，雖然張又俠曾嗆聲「無論誰把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊絕不答應、絕不手軟」，但身為解放軍中少數實戰派將領，張又俠比誰都清楚，跨海打仗難度多高，對後勤補給的壓力多大，而張又俠又是最清楚解放軍到底「能不能打」的那個人。

周軒嘆，「結果，習近平連他都不放過，直接動手抓人了，甚至連張送去喪家弔唁的花圈都被拆掉了。至此，習近平對軍方的大清洗進行到最高潮」。並呼籲，「2026才開年，中國就發生如同政變的大震盪，台灣真的必須趕快做好準備才行！願天佑台灣。」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「老實說大概是因為不想打台灣被弄下來的，習近平雖然內政外交一團糟，但是政爭真的滿厲害的，拉一派打一派，然後不斷洗掉自己的敵人、阻擋自己路的人」、「應驗了中國解放軍最大的敵人絕對不是美國！至於是誰，解放軍的軍頭們心知肚明」、「藍白還在抱著美好和平的幻想」。

