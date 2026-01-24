為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    睡夢中家園遭吞沒 印尼西爪哇凌晨大山崩已知8死82失聯

    2026/01/24 20:01 即時新聞／綜合報導
    印尼西爪哇省西萬隆（West Bandung）24日凌晨因連日暴雨導致山坡土石鬆動，發生大規模山崩，大量泥石與巨石沖入村莊。（美聯社）

    印尼西爪哇省西萬隆（West Bandung）24日凌晨因連日暴雨導致山坡土石鬆動，發生大規模山崩，大量泥石與巨石沖入村莊。（美聯社）

    印尼西爪哇省西萬隆（West Bandung）連日暴雨，24日凌晨大規模山崩，泥石與巨石沖入村莊，造成至少8人死亡、82人下落不明。目前，多棟民宅仍遭泥土掩埋，當地救援人員在險惡泥濘中搜尋搶命。

    根據《美聯社》報導，山崩發生於當地時間凌晨2點左右，暴雨造成土壤含水量飽和，不堪負荷崩落，數噸泥土與巨石直衝山腳聚落，睡夢中的居民來不及反應，家園就被吞沒，現場一片混亂。

    印尼災害應變單位說，已尋獲8具罹難者遺體，另有82人仍列失蹤，研判可能受困土石之下；另有24名居民自行逃出，安置到臨時避難所。

    當局緊急調派災害管理局（BNPB）、消防、軍方及志工等多個救援隊伍趕往現場，但因持續降雨加上泥濘，搜救進度受阻。穆哈里警告，受災地區地勢極不穩定，現場可能再度發生次生土石流，救難人員在泥濘與滑坡威脅下進行搜尋，必須格外謹慎。

    當地媒體畫面顯示，救援隊伍厚厚泥土中徒手挖掘，搜尋生還者，而原本翠綠的稻田已被泥漿覆蓋成一片褐色，不少道路中斷，通訊與物資運補也受到影響。部分居民站在遠處焦急等待，只盼能聽到家人的消息。

    印尼氣象單位日前對西爪哇發布豪雨警戒，提醒山區恐有洪水與山崩風險。印尼每年10月到隔年3月是雨季，類似災情並不罕見，但近年降雨型態愈來愈極端，也讓災害規模更加難以預測。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播