睡夢中家園遭吞沒 印尼西爪哇凌晨大山崩已知8死82失聯

印尼西爪哇省西萬隆（West Bandung）24日凌晨因連日暴雨導致山坡土石鬆動，發生大規模山崩，大量泥石與巨石沖入村莊。（美聯社）

印尼西爪哇省西萬隆（West Bandung）連日暴雨，24日凌晨大規模山崩，泥石與巨石沖入村莊，造成至少8人死亡、82人下落不明。目前，多棟民宅仍遭泥土掩埋，當地救援人員在險惡泥濘中搜尋搶命。

根據《美聯社》報導，山崩發生於當地時間凌晨2點左右，暴雨造成土壤含水量飽和，不堪負荷崩落，數噸泥土與巨石直衝山腳聚落，睡夢中的居民來不及反應，家園就被吞沒，現場一片混亂。

請繼續往下閱讀...

印尼災害應變單位說，已尋獲8具罹難者遺體，另有82人仍列失蹤，研判可能受困土石之下；另有24名居民自行逃出，安置到臨時避難所。

當局緊急調派災害管理局（BNPB）、消防、軍方及志工等多個救援隊伍趕往現場，但因持續降雨加上泥濘，搜救進度受阻。穆哈里警告，受災地區地勢極不穩定，現場可能再度發生次生土石流，救難人員在泥濘與滑坡威脅下進行搜尋，必須格外謹慎。

當地媒體畫面顯示，救援隊伍厚厚泥土中徒手挖掘，搜尋生還者，而原本翠綠的稻田已被泥漿覆蓋成一片褐色，不少道路中斷，通訊與物資運補也受到影響。部分居民站在遠處焦急等待，只盼能聽到家人的消息。

印尼氣象單位日前對西爪哇發布豪雨警戒，提醒山區恐有洪水與山崩風險。印尼每年10月到隔年3月是雨季，類似災情並不罕見，但近年降雨型態愈來愈極端，也讓災害規模更加難以預測。

Landslide disaster ????



???????? A landslide from the foothills of Mount Burangrang swept through Pasirlangu Village, Cisarua, West Bandung Regency, this morning, destroying homes and devastating the community.



113 people from 34 families affected.

82 people still missing.

8… pic.twitter.com/0poMbvmay1 — Volcaholic ???? （@volcaholic1） January 24, 2026

This morning, large landslide material from the foothills of Mount Burangrang swept into the settlement, damaging and carrying away several homes.



????Pasirlangu Village, Cisarua District, West Bandung Regency （KBB）, West Java, Indonesia.



Several people were injured, and around… pic.twitter.com/8zheIoDs6k — Weather Monitor （@WeatherMonitors） January 24, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法