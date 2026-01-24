為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    盜版漫畫網站Bato關閉 韓國Kakao娛樂被爆是幕後主導者

    2026/01/24 22:01 即時新聞／綜合報導
    日前盜版網站Bato宣告永久關閉，消息指出這次行動主導者為韓國Kakao娛樂；圖為《我獨自升級》。（圖擷取自@kakaopage社群平台「X」）

    KAKAO WEBTOON曾在2021年進軍台灣，代理多部韓國人氣漫畫，包含《我獨自升級》、《反派角色只有死亡結局》、《患上不出道就會死的病》等，不過在2025年11月27日終止台灣服務，據外媒分析，是為進軍北美地區做準備。日前盜版漫畫網站Bato無法連上線，有消息指出，這波行動的幕後主導者正是KAKAO WEBTOON的所有者韓國Kakao娛樂。

    綜合媒體報導，近日盜版漫畫網站Bato突然無法連線，網站的Discord公告也證實，確認網站與現有的Discord伺服器將永久停止運作，而且不會回歸。據悉，Kakao娛樂不僅對Bato的經營者提告，還對Reddit版主、Discord管理員等相關人員展開調查，同時鎖定新的目標打擊盜版。

    Bato多年來幾經易主，但透過主網站及數十個鏡像，每個月仍保持數百萬的流量，然而自去年11月以來，Bato的主域名網頁開始當機，圖片無法加載，使用者連訪問鏡像也開始有困難，有多位版主試圖向Bato經營者反映各種技術問題，無奈無法聯繫上Bato經營者。

    Bato版主團隊在Reddit的公告強調，Bato沒有官方的Twitter、Discord或其他溝通管道。Kakao已表示他們正在積極監控社群媒體，如果發現有人分享盜版內容，可能會採取法律行動，提醒大家請勿分享連結或未經驗證的資訊。同時附上各家出版社的正版網站。

    Kakao娛樂旗下的國際反盜版行動小組P.CoK證實，他們已經找到Bato創始人和核心開發者的居住國，並在該國訴諸法律行動，而對於管理員或版主等人，則是確認身分，與監督他們停止營運，否則將面臨法律制裁。

