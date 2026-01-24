為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    12歲男童開車載醉父回家 警傻眼！後座竟還坐媽媽與弟妹

    2026/01/24 22:12 即時新聞／綜合報導
    年僅12歲的男童開車載喝醉的爸爸回家，後座還坐著媽媽與2名幼童。酒測示意圖。（路透）

    年僅12歲的男童開車載喝醉的爸爸回家，後座還坐著媽媽與2名幼童。酒測示意圖。（路透）

    代駕竟是12歲兒子？比利時警方臨檢酒駕，發現1輛轎車行跡詭異，上前盤查，沒想到開車的竟是年僅12歲的男童，他爸爸則滿身酒氣坐在一旁；更誇張的是，當時車上還坐著有駕照男童媽媽與2名幼童。

    ODDITYCENTRAL》報導，這起事件發生在比利時杜費爾（Duffel），當地警方2日晚間臨檢酒駕，遠遠視看見1輛轎車行跡詭異，龜速行駛，更在距離攔檢點數十公尺前突然熄火停車。員警查覺有異，上前盤查，沒想到車窗降下後，出現在駕駛座的竟是個目測年約12歲的男孩，警方趕緊要求熄火下車。

    面對警方訊問，坐在一旁的老爸毫不避諱坦承，「我酒喝太多了，所以才叫兒子開車載我回家」。更誇張的是，後座還坐著媽媽及兩名年幼弟妹，全家人似乎對「男童代駕」習以為常。令警方不解的是，男童媽媽明明有駕照，卻放任未成年兒子深夜載全家玩命。

    雖然現場並未發生車禍，但這家人的離譜行徑已讓警方介入。警方除了開罰無照駕駛，更罕見地對「家庭教育情況」提報報告，要求相關單位介入評估教養環境。目前父子必須上法院，而當晚闖禍的一家人，最後由有駕照的媽媽接手駕駛，結束這場驚險鬧劇。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

