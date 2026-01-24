為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    京大畢業「美女刺客」出擊 挑戰日眾院選舉引熱議

    2026/01/24 17:13 中央社
    日本國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區。（擷取自X@youri2911）

    日本國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區。（擷取自X@youri2911）

    日本眾議院選舉2月8日投開票，在野黨國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區，引發網友關注，紛紛喊「好可愛，通過」。

    日刊體育報導，今井優里畢業於京都大學醫學部人類健康科學系，在學期間曾從事模特兒工作，並出演企業家堀江貴文主持的網路節目，在Instagram上擁有約5.9萬名追蹤者。

    今井在社群媒體X貼文中自我介紹，並提出此次選舉的核心理念，要從「負擔的世代，走向挑戰的世代」。

    她指出，當前社會中，勞動世代承擔沉重的社會保險費等負擔，希望能透過減輕負擔、增加實際收入，讓更多人能為未來採取行動、投資自己，打造一個能夠勇於踏出第一步的社會。

    今井表示，她以25歲之齡參選，是因為感受到年輕世代對政治的關注正在升高，身邊也越來越常聽到希望改變社會、開始關心政治的聲音。但同時也有不少人認為「雖然有興趣，但很難真正行動」，因此她選擇親自挑戰，為了打造一個「不論年齡、立場，都能勇於嘗試的社會」，她下定決心踏出第一步。

    今井在文末強調，若自己的挑戰能成為他人「也想試試看」的契機，將是她莫大的喜悅，並表示將全力以赴投入選戰。

    貼文發布後，網路上出現不少聲援聲音，有人表示「在維新會勢力強大的關西地區參選，需要很大的勇氣，令人敬佩」，也有人對她的年輕與形象表達支持。

    大阪第7選區競爭激烈，預計參選者還包括63歲、自民黨的渡嘉敷奈緒美，以及50歲、日本維新會的現任眾議員奧下剛光。

