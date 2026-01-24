不能用來換主權！格陵蘭資源部長警告川普：「別碰我們的礦產」

格陵蘭資源部長納撒尼爾森表示，任何外部勢力都沒有權力決定該島礦產資源如何運用。（路透）

格陵蘭資源部長納撒尼爾森（Naaja Nathanielsen）在美國政治新聞網站《政客》（Politico）的獨家專訪中，駁斥美國瓜分該島礦產資源的企圖，稱美國與北大西洋公約組織（NATO）達成的協議，不應涉及該島礦產資源，任何外部勢力都沒有這項決定權。

近日，美國總統川普和北約秘書長呂特舉行閉門會談，川普聲稱會談內容包括就格陵蘭島資源達成協議。但納撒尼爾森指出，「除了主權之外，一切都在談判桌上」，質疑美方是否有權動格陵蘭的礦產資源，堅稱格陵蘭「不會接受由格陵蘭以外的國家，來決定我們礦產產業的未來發展」。

川普先前威脅，如果歐盟國家不將丹麥自治領土格陵蘭島移交給美國，他將對歐盟國家徵收巨額關稅，但在與呂特達成「未來協議框架」後撤回這項威脅。努克當局表示，如果協議允許格陵蘭島以外的任何國家控制其礦產資源，他們將堅決反對。

格陵蘭島蘊藏豐富的稀土元素，足以滿足全球四分之一的需求，還擁有大量的石油、天然氣、黃金和清潔能源金屬，但幾乎沒有開採過。

儘管該框架的具體細節尚不明確，但一位歐洲官員透露，該框架可能包括一個監督委員會，負責監管島上的礦產資源。不過，納撒尼爾森否認這種可能性，「那相當於放棄主權，那是我們的管轄範圍，我們礦產的處置權歸我們所有」，並暗示可以透過多邊談判解決格陵蘭資源問題。

她強調，並不是沒有達成協議的可能，政府不反對在格陵蘭加強北約能力建設或進行任何形式的監督，也願意與美國制定一項礦業合作協議，「但我們不能用礦產換取主權」。

在川普似乎排除對格陵蘭進行軍事干預的可能性後，格陵蘭正在謹慎評估美國帶來的風險等級。納撒尼爾森坦言，「格陵蘭人仍感到不安，但我們已採取措施，避免衝突升級」。她也補充道，「美國現在是盟友，但不一定是朋友」。

