西班牙高鐵脫軌對撞45死！軌道長達40公分裂縫 疑為釀禍關鍵

西班牙安達魯西亞（Andalusia）18日發生高鐵脫軌相撞重大事故，死亡人數已攀升至45人，初步調查顯示軌道在列車通過前就已斷裂，而這個裂縫長達40公分，有極高的可能是造成這起悲劇的關鍵，事故發生前，有3列火車曾經駛在同一路段，車輪皆留下與斷軌吻合的痕跡。

綜合外媒報導，西班牙國民警衛隊22日下午在脫軌區域的溝壑中，尋獲最後2具遺體，法已結束相驗工作後，確認最後2具遺體身分，罹難者人數增加為45人，搜索事故現場遺體工作正式結束，其中40具遺體已發還家屬。

這起事故發生在科爾多瓦（Córdoba）附近的阿達穆斯（Adamuz）。1列從馬拉加（Málaga）開往馬德里的高速列車，18日行駛於1段直線軌道時突然脫軌，車廂衝入對向軌道，與迎面而來的另1列火車發生劇烈碰撞，肇事列車型號為「Freccia 1000」，最高時速可達400公里。當時2列火車上共有約400名乘客與工作人員。巨大的撞擊力道將第二列火車的車廂推入路堤，也是死傷最慘重的區域。

