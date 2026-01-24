為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本民眾今年海外旅行料持續成長 南韓、台灣成首選

    2026/01/24 16:12 編譯孫宇青／綜合報導
    東京羽田空港第二航廈大廳。（歐新社）

    日本規模最大的旅行社「日本交通公社」（JTB Corp.）近期一項調查顯示，儘管日圓疲軟導致成長放緩，但預計2026年日本人出國旅遊仍將持續成長，南韓、台灣是前二名選擇。

    《共同社》24日報導，由於日圓兌美元匯率走弱，日本出境旅遊從疫情影響中復甦的步伐正在放緩。儘管今年預計出境旅遊人數將成長2.6％，達到1550萬人次，但仍不足2019年疫情前水準的80％。此外，這項預期增幅也遠低於2025年預期的16.1％增幅。

    不過，預計海外旅行人均支出將成長4.5％，達到31萬7200日圓（約6.4萬台幣），比疫情前成長超過30％。

    該旅行社指出，由於價格更實惠，鄰近的亞洲目的地更受日本民眾青睞。南韓是受訪者中最熱門的海外目的地，其次是台灣、歐洲、夏威夷和東南亞。旅行社一名員工指出，隨著日本民眾逐漸適應日圓疲軟，已開始看到中長途旅行目的地出現復甦跡象。

    與此同時，由於住宿成本上漲和通貨膨脹推高旅行支出，預計日本國內旅遊人數將略有下降，較去年下降2.2％至3.07億人次。國內旅遊人均支出將成長2.9％，達到5萬2900日圓（約1.06萬台幣）。

    約4分之1的受訪者表示，他們2026年不會在國內旅行，77％的受訪者則表示沒有出國旅行的計畫，理由包括費用高昂。

