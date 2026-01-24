美國變態數學老師！ 向5年級學生傳性暗示訊息 被控強暴罪

美國變態數學老師！ 向5年級學生傳性暗示訊息 被控強暴罪2026/01/24 16:43 即時新聞／綜合報導
美國1位女教師向5年級學生傳送性暗示訊息，並持有管制藥品遭起訴。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）
36歲的葛拉夫（Sydnee Graf）是美國肯塔基州路易維爾1所小學的5年級數學老師，她涉嫌對5年級男學生發送一系列性暗示訊息，包含「想嚐嚐小雞雞」等，目前面臨更嚴重指控，包括對兒童的強暴罪。
綜合媒體報導，葛拉夫在20日被起訴，罪名包括：對12歲以下兒童的1級強暴罪、對12歲以下兒童的1級雞姦罪、與未成年人進行非法交易，以及持有管制藥物。葛拉夫最初被指控是在遠距教學期間，向男童發送不當訊息，並在去年12月15日開車前往男童住處時被警方逮捕。最新的起訴書內容中，並未說明她與學生之間是否存在其他關係。
據起訴書內容，警方是在校方得知未滿12歲的學生，在遠距教學期間受到不當對待後，才注意到葛拉夫的不當訊息並展開調查，這些訊息內容涉及不當的性話題，葛拉夫甚至曾計畫在放學後於學生住家附近與其會面。
葛拉夫被捕後，承認她向學生發了這些不當訊息。在調查期間，校方將她調離所有與學生直接接觸的職務。此外，警方還在她的車內查獲氫可酮（hydrocodone）與阿德拉（Adderall）。