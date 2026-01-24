錄音外洩！遭美軍威脅配合「否則處決」委國官員只有15分鐘決定

美國本月初空襲委內瑞拉，抓走總統馬杜羅。（歐新社檔案照）

美國本月初空襲委內瑞拉，抓走總統馬杜羅。一段委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的錄音近日曝光，她當時聲稱美軍抓獲馬杜羅時，她與內閣成員僅有 15 分鐘決定是否服從華盛頓的要求，「否則他們就會殺了我們」。

根據《衛報》報導 ，現為委內瑞拉代理總統的羅德里格斯在馬杜羅被捕前為副總統，她因配合川普的要求而獲得其讚賞。但在一段長達兩小時、於美軍行動後七天舉行的會議錄音中，她表示自己之所以這麼做，純粹是因為遭「威脅與勒索」。她同時承認，她的首要任務是「保住政治權力」。

報導指出，這段由當地記者組織「委內瑞拉時刻」（La Hora de Venezuela）率先報導的影片，罕見地揭露了查維茲主義（Chavista）政權的運作內幕，並展現了當華盛頓移除了政權領袖後，這些統治者如何急於奪回話語權。

《衛報》先前報導，羅德里格斯與內閣成員，在襲擊前就曾與美國及其特使進行談判。報導指出，但錄音顯示，倖存的政權核心人物非常擔心被貼上「叛徒」標籤，並正竭力防止政治運動從內部瓦解。

羅德里格斯在 6 分鐘的擴音通話中表示，在這種情況下承擔責任讓她感到「痛心」。談到美軍行動時，她說：「從他們綁架總統的第一分鐘起，威脅就開始了。他們給了迪奧斯達多（委國內政部長卡貝友）、豪爾赫（羅德里格斯的哥哥）和我 15 分鐘回應，否則就處決我們。」

歷史學家與政治分析家馬雅（Margarita López Maya）指出，很難判斷是否真的存在死亡威脅。她認為：「這可能是羅德里格斯為了凝聚基本盤而編織的敘事，因為大家都知道，若無內部串通，馬杜羅不可能被輕易移除。」

自襲擊發生以來，該政權維持著矛盾的修辭：在社群媒體充斥反美言論，私下卻順從川普的所有要求。馬雅說：「我認為政府真正談判的是如何保住自己的命。」

