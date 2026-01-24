緩解駕駛人力荒！ 日本成田機場開放外籍員工憑母國駕照上路

日航集團地勤員工Thet Wai Phooe（右）駕駛貨物牽引車。（擷取自《共同社》）

日本千葉的成田機場日前公開日本國內首次採用的新舉措，在停機坪駕駛貨物運輸等車輛的外籍勞動者，只要滿足一定條件，即可憑外國駕照駕駛。此舉旨在縮短從本國駕照切換為日本駕照所需的時間，以緩解嚴重的人手短缺。

《共同社》24日報導，負責地面作業的日航集團旗下JAL Ground Service的兩名員工，已於本月中旬獲得駕駛許可。來自緬甸的Thet Wai Phooe（23歲），在寒風中緩緩駕駛貨物牽引車，她露出笑容表示：「能儘快開車工作很開心，工作會變得更有趣。」

事實上，日本各航空公司正加速以「特定技能」在留資格，僱用可立即工作的人才，但若未持有基於《日內瓦公約》的國際駕照，獲取或切換日本駕照需耗時約半年，在此期間無法工作將成為課題。

採用新舉措後，若通過駕駛學校的評估考試等，並在機場公司的考試中合格，即可在限制區域內駕駛。為確保安全，每年還將實施駕駛適性確認等。公司表示，今後還有15名緬甸籍員工計畫參加同樣的考試。

