習近平14年大血洗！張又俠落馬 中共軍委決策層遭團滅

習近平掌權14年來發動多輪軍事大清洗，透過剷除前朝將領、整肅技術兵種，至近期與紅二代老將張又俠徹底攤牌，已成功清除軍方內部所有具備自主權威的勢力。（美聯社資料照）

隨著中共中央軍委第一副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立於24日證實落馬，這場橫跨14年的軍方大清洗正式進入了最殘酷的「終局之戰」。回顧習近平自2012年底掌權以來的整肅歷程，可以發現一條從剷除前朝勢力、清洗技術兵種，到最終與「紅色家族」徹底攤牌的清晰血路。

收復軍權第一槍 前朝「兩大軍頭」慘烈隕落

這場血腥劇本的序幕始於習近平掌權初期的2014年至2017年間。他以反腐為名，精準斬斷了前領導人江澤民、胡錦濤留下的權力殘餘。2014年6月，軍委副主席徐才厚落馬；隔年7月，另一名軍委副主席郭伯雄也遭立案調查。這兩名曾不可一世的軍中巨頭倒台後，習近平進一步在2017年抓捕軍委委員張陽與房峰輝，前者隨後傳出在宅中「自殺」。至此，習近平完成第一波權力洗牌。

重創火箭軍精英 對攻台主力發動「大地震」

進入2023年，習近平的整肅矛頭轉向了自己親手組建、被視為攻台主力的技術兵種。2023年7月，火箭軍司令李玉超與政委徐忠波突遭罷免；同年10月，時任國防部長專責採購的李尚福也在公眾視野中「消失」。這場「火箭軍大地震」不僅癱瘓了共軍的戰略打擊鏈，更反映出習近平對軍方高層在戰爭準備與忠誠度上的高度不信任。2024年，原本作為獨立軍種的「戰略支援部隊」更直接遭拆解撤銷。

終局攤牌紅二代 連「老大哥」張又俠也淪階下囚

2026年初這場最新的風暴，則標誌著習近平與黨內傳統「紅色家族」的最後默契出現裂痕。現年75歲的張又俠曾被視為習近平最依賴的軍中老大哥，卻在1月20日無預警缺席重要會議。24日證實，張又俠與劉振立已雙雙落馬，且包括軍委辦主任鍾紹軍在內的17名將領也傳出被捕。這場「去標籤化」的清算甚至延伸至社交符號，連張又俠送往追悼會的花圈都遭強行移走。

這場跨越14年的大整肅雖然確立了習近平的絕對權威，但也導致中共軍委面臨大幅的人事重組。軍事觀察家指出，在目前區域局勢緊繃之際，共軍指揮體系的穩定性與決策效率是否會受到此番震盪影響，已成為外界研判2026年東亞安全風險的重要觀察指標。

