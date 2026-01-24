豪砸12.9億研發新「野獸」！川普座駕海空雙升級：卡達移交豪華747暫代專機

美國特勤局（USSS）於瑞士達沃斯部署的新型凱迪拉克Escalade防彈SUV。車頭懸掛美國與瑞士國旗，並配置總統標章與專屬車牌，反映美方在世界經濟論壇期間的頂級維安規格。（翻攝自美國特勤局X平台）

美國總統川普的維安與交通工具正迎來雙重更新。本週在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇中，美國特勤局（Secret Service）首度使用新型凱迪拉克（Cadillac）防彈SUV護送川普。與此同時，美軍也證實川普預計將於2026年夏季接收一架臨時替代用的豪華「空軍一號」專機。

根據《路透》（Reuters）報導，美國特勤局證實已在達沃斯部署新型凱迪拉克Escalade防彈車。特勤局局長庫倫（Sean Curran）在聲明中指出，這批新車是美方與通用汽車（GM）長期合作的成果，旨在現代化總統的保護車隊。

軍事網站《戰區》（The War Zone）則針對現場影像進行技術分析，指出該車具備重裝防護設計，擋風玻璃與車門框架有明顯加固。車頂配置了複雜的天線陣列，分析認為可能與總統專屬的安全通訊套件有關，以便隨時與白宮通訊車保持高度連結。

陸上安保升級 通用汽車簽下12.9億研發大單

根據最新合約顯示，美國政府已授權撥款，使針對下一代總統座駕「野獸（The Beast）」的研發與生產計畫總額可能高達4080萬美元（約新台幣12.9億元）。雖然在達沃斯亮相的SUV與「野獸」屬不同專案，但其設計已大量導入通用汽車最新的防彈技術。

川普在去年3月會晤通用汽車執行長時，曾提議採購凱迪拉克SUV以強化其保護車隊。目前的部署被視為特勤局更新其專業車隊的重要步驟，以因應日益複雜的全球維安需求。

天上專機更新 卡達747暫代空軍一號

川普此次達沃斯之行在空中也出現變數。原定搭乘的VC-25A專機因「輕微電力故障」被迫返航。美國空軍證實，川普計畫在2026年夏季前，接收一架由卡達政府提供的豪華波音747噴射客機，作為臨時版空軍一號。

這架曾隸屬卡達、機齡約13年的專機目前正進行價值數億美元的改裝，以符合美國元首的安全通訊與防禦規格。至於由波音公司全新研發的正式版空軍一號，因工程延誤，交付日期已推遲至2028年中。這意味著在未來兩年內，川普將採用這批新型的陸空交通體系執行全球任務。

美國空軍計畫斥資數億美元，改裝一架由卡達移交的波音747作為臨時「空軍一號」（圖）。由於波音公司研發的新世代專機延後至2028年交付，此項高額改裝方案已在美國國會引發激烈預算爭議。（美國空軍資料照）

