    國際

    建中出男娘？ 中國AI影片建中女學生喊「希望早日統一」

    2026/01/24 14:16 即時新聞／綜合報導
    中國社群平台出現AI生成統戰影片，影片中女學生自稱「台北市立建國高級中學的學生」。（圖擷取自社群平台「Threads」，本報合成）

    AI技術日新月異、以假亂真，日前有網友分享中國社群平台上一部AI影片內容，3位疑似為AI生成、自稱是「台北市立建國高級中學」的女學生，喊話「台灣是中國的、希望祖國早日統一」，遭諷「很懂得用AI，卻不懂台灣、不懂建中」，律師林智群更開酸「這個影片也太假了吧？」，網笑「果然建中出美女」。

    這次中國偽造的AI生成影片主角為3位穿著白色襯衫、綠色格子裙的女學生，自稱是「台北市立建國高級中學的學生」，喊話「台灣是中國的，我們都是一家人，希望祖國早日統一，一起更好，也歡迎你們來台灣玩喔，這裡真的很美」。第2段影片也是3位自稱「台北市立建國高級中學」的女學生，同樣對鏡頭說「台灣是中國的，我們希望祖國早日統一，也非常歡迎中國同胞們來台灣玩喔，一定要來找我們玩，我們會帶你們去吃好吃的，謝謝大家，期待見面」。

    基於不要教會中國人正確的版本，網友有默契的留言「建中女生裙子都膝蓋以上。而且夏季有4種制服款式，冬季有5種」、「建中出美女，北一出帥哥」、「連建中女生制服是紅色的都不知道」、「建中男娘舉世聞名」、「誰不知道建中出美女，這是東亞共識」、「這麼可愛一定是男孩子」、「建中都是美女是全台灣都知道的事情」。

    不過也有網友指出，AI生成的影片裡，模仿台灣的口音越來越逼真，想一想真的很驚悚。同時有網友提醒，像古代人打仗之前，先散播謠言擾亂人心，這種影片頻繁出現，台灣人要有警覺心。

